"الطلوق" يثني على أعمال بلدية النقيع بعد افتتاحه مزاد الجنوب للإبل

يستمر 8 أيام.. وحضر الافتتاح مديرو دوائر حكومية وأعيان ومهتمون

افتتح محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق اليوم الخميس مزاد الجنوب للإبل بمحافظة بيشة في سوق النقيع والذي سوف يستمر لمدة ثمانية أيام. وقد حضر الافتتاح مديرو الدوائر الحكومية والأعيان والمهتمون بالإبل.



وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة لمحافظ بيشة قدم من خلالها شكره للقيادة الحكيمة والشكر موصول للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على الموافقة الكريمة بإقامة هذا المزاد في محافظة بيشة، (مركز النقيع) بعد ذلك تحدث مشرف المزاد عن أهمية إقامة مثل هذا المزاد بمحافظة بيشة، حيث إن بيشة تعد من المحافظات الكبيرة التى تحتوي على أعداد كبيرة من المهتمين ومربي الإبل.



بعد ذلك تجول محافظ بيشة في السوق والذي يحتوي على عرض لبعض الإدارات الحكومية والأسر المنتجة والفنون التشكيلية.



وفي السياق ذاته، أثنى محافظ محافظة بيشة على أعمال بلدية النقيع في تأسيس السوق والخدمات المقدمة من قِبل بلدية النقيع وشدد على أهمية مثل هذه المزادات خدمة لرعاة الإبل والمهتمين، مبينًا أنه يوجد في سوق النقيع فريق عمل مختص مشارك خلال فترة إقامة المهرجان بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية النقيع.



يُذكر أن مزاد الجنوب بسوق النقيع شمال محافظة بيشة يعد الأول من نوعه على مستوى الجنوب ويخدم فئة كبيرة من المهتمين بالإبل سواء من داخل المحافظة أو من المناطق القريبة منها أو حتى من أنحاء المملكة بصفة عامة.