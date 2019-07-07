"أمانة الرياض" تحذّر: لا تشتروا البضائع من على الأرصفة والطرقات

قالت مغرّدةً: مستمرون في حملات ضبط الباعة الجائلين غير النظاميين

حذّرت أمانة منطقة الرياض المواطنين والمقيمين، من شراء البضائع المبيعة على الأرصفة والطرقات؛ مبينة أنها مصدر للتلوّث.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": حفاظًا على سلامتكم احذروا شراء البضائع التي تُباع على الأرصفة والطرقات؛ كالخضراوات والفاكهة الصيفية والتمور، جميعها معرّض للغبار والجراثيم والفساد، وأضاف: هي مصدر من مصادر التلوّث.

وتابعت #أمانة_منطقة_الرياض أنها مستمرة في حملاتها لضبط الباعة الجائلين غير النظاميين، وتعاونكم معنا أحد أهم أسباب نجاحنا.