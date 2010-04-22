النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نفع" توزع 3422 سلة غذائية على مستفيديها في الأسبوع الأول من رمضان

بتكلفة مليون و300 ألف ريال .. وتضمنت بطاقات شرائية للأيتام والأرامل

وزعت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الأولى من رمضان (3422) سلة غذائية وبطاقات شرائية لتلبية احتياج الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، والمطلقات والأرامل والذين يقعون ضمن نطاق الجمعية الذي بلغ عدد أفرادها (17110) أسرة . كما وزعت (15000) وجبة إفطار صائم ساخنة وجافة في الحرم المكي والمطارات استفاد منها (17250) فردًا، فيما بلغ عدد المستفيدين حتى اليوم (34360) مستفيدًا ومستفيدة .

وثمّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله على ما توليه من اهتمام ورعاية للأسر المحتاجة والأيتام وغيرها من الفئات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا من خلال البرامج التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيدًا كذلك بتبرعات أهل الخير من رجال الأعمال والموسرين في نجاح تنفيذ عددٍ من البرامج والتي تؤكد تكاتف المجتمع السعودي.

وكشف "الجهني" أن الجمعية وزعت (1937) سلة غذائية، و (1485) بطاقة شرائية و (6000) وجبة ساخنة للأسر، وكذلك (8000) وجبة جافة في الحرم المكي ، فيما وزعت (500) وجبة يوميًا للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي أسهمت في تلبية احتياج الأسر من السلات الغذائية والوجبات وصلت إلى (1338290) ريالاً . وقدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على متابعة تنفيذ البرنامج، وأهاب بالمجتمع التعاون لتعزيز أنشطة الجمعية تجسيدًا لمبدأ التكافل بين أبناء هذا الشعب الكريم.

وأشار "الجهني" إلى أن برنامج "السلات الغذائية" و "البطاقات الشرائية" يلبي احتياج العديد من الأسر المحتاجة حسب ما تحتاج إليه الأسرة من حيث عدد أفرادها ومدى احتياجهم وضمن آلية توزيع تضمن معرفة سير العمل، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، موضحًا أن الجمعية توزع "السلة الشهرية" على مدار العام حيث تستفيد من ذلك (17110) أسرة شهريًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نفع" توزع 3422 سلة غذائية على مستفيديها في الأسبوع الأول من رمضان
سبق

وزعت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الأولى من رمضان (3422) سلة غذائية وبطاقات شرائية لتلبية احتياج الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، والمطلقات والأرامل والذين يقعون ضمن نطاق الجمعية الذي بلغ عدد أفرادها (17110) أسرة . كما وزعت (15000) وجبة إفطار صائم ساخنة وجافة في الحرم المكي والمطارات استفاد منها (17250) فردًا، فيما بلغ عدد المستفيدين حتى اليوم (34360) مستفيدًا ومستفيدة .

وثمّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله على ما توليه من اهتمام ورعاية للأسر المحتاجة والأيتام وغيرها من الفئات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا من خلال البرامج التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيدًا كذلك بتبرعات أهل الخير من رجال الأعمال والموسرين في نجاح تنفيذ عددٍ من البرامج والتي تؤكد تكاتف المجتمع السعودي.

وكشف "الجهني" أن الجمعية وزعت (1937) سلة غذائية، و (1485) بطاقة شرائية و (6000) وجبة ساخنة للأسر، وكذلك (8000) وجبة جافة في الحرم المكي ، فيما وزعت (500) وجبة يوميًا للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي أسهمت في تلبية احتياج الأسر من السلات الغذائية والوجبات وصلت إلى (1338290) ريالاً . وقدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على متابعة تنفيذ البرنامج، وأهاب بالمجتمع التعاون لتعزيز أنشطة الجمعية تجسيدًا لمبدأ التكافل بين أبناء هذا الشعب الكريم.

وأشار "الجهني" إلى أن برنامج "السلات الغذائية" و "البطاقات الشرائية" يلبي احتياج العديد من الأسر المحتاجة حسب ما تحتاج إليه الأسرة من حيث عدد أفرادها ومدى احتياجهم وضمن آلية توزيع تضمن معرفة سير العمل، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، موضحًا أن الجمعية توزع "السلة الشهرية" على مدار العام حيث تستفيد من ذلك (17110) أسرة شهريًا.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
01:34 AM

"نفع" توزع 3422 سلة غذائية على مستفيديها في الأسبوع الأول من رمضان

بتكلفة مليون و300 ألف ريال .. وتضمنت بطاقات شرائية للأيتام والأرامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
624

وزعت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الأولى من رمضان (3422) سلة غذائية وبطاقات شرائية لتلبية احتياج الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، والمطلقات والأرامل والذين يقعون ضمن نطاق الجمعية الذي بلغ عدد أفرادها (17110) أسرة . كما وزعت (15000) وجبة إفطار صائم ساخنة وجافة في الحرم المكي والمطارات استفاد منها (17250) فردًا، فيما بلغ عدد المستفيدين حتى اليوم (34360) مستفيدًا ومستفيدة .

وثمّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله على ما توليه من اهتمام ورعاية للأسر المحتاجة والأيتام وغيرها من الفئات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا من خلال البرامج التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيدًا كذلك بتبرعات أهل الخير من رجال الأعمال والموسرين في نجاح تنفيذ عددٍ من البرامج والتي تؤكد تكاتف المجتمع السعودي.

وكشف "الجهني" أن الجمعية وزعت (1937) سلة غذائية، و (1485) بطاقة شرائية و (6000) وجبة ساخنة للأسر، وكذلك (8000) وجبة جافة في الحرم المكي ، فيما وزعت (500) وجبة يوميًا للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي أسهمت في تلبية احتياج الأسر من السلات الغذائية والوجبات وصلت إلى (1338290) ريالاً . وقدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على متابعة تنفيذ البرنامج، وأهاب بالمجتمع التعاون لتعزيز أنشطة الجمعية تجسيدًا لمبدأ التكافل بين أبناء هذا الشعب الكريم.

وأشار "الجهني" إلى أن برنامج "السلات الغذائية" و "البطاقات الشرائية" يلبي احتياج العديد من الأسر المحتاجة حسب ما تحتاج إليه الأسرة من حيث عدد أفرادها ومدى احتياجهم وضمن آلية توزيع تضمن معرفة سير العمل، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، موضحًا أن الجمعية توزع "السلة الشهرية" على مدار العام حيث تستفيد من ذلك (17110) أسرة شهريًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,291
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,151
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,575
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,561

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة