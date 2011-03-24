"العُمري" ينال الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام
حصل الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن أحمد بن يحيى العُمري، على شهادة الدكتوراه في الفقه، من قسم الفقه بكلية الشريعة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
تهنئ صحيفة "سبق" الدكتور عبدالعزيز العُمري، وتتمنى له دوام التوفيق.
"العُمري" ينال الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-22
حصل الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن أحمد بن يحيى العُمري، على شهادة الدكتوراه في الفقه، من قسم الفقه بكلية الشريعة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
تهنئ صحيفة "سبق" الدكتور عبدالعزيز العُمري، وتتمنى له دوام التوفيق.
22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:45 PM
"العُمري" ينال الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام
حصل الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن أحمد بن يحيى العُمري، على شهادة الدكتوراه في الفقه، من قسم الفقه بكلية الشريعة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
تهنئ صحيفة "سبق" الدكتور عبدالعزيز العُمري، وتتمنى له دوام التوفيق.