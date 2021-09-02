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"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

البرازيل تسجل 27345 إصابة و737 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء، تسجيل 27345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و737 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 24589 إصابة و839 وفاة في اليوم السابق.

ووفقًا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى20 مليونًا و804215 حالة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 581150.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

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البرازيل تسجل 27345 إصابة و737 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء، تسجيل 27345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و737 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 24589 إصابة و839 وفاة في اليوم السابق.

ووفقًا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى20 مليونًا و804215 حالة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 581150.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
08:50 AM

البرازيل تسجل 27345 إصابة و737 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء، تسجيل 27345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و737 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 24589 إصابة و839 وفاة في اليوم السابق.

ووفقًا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى20 مليونًا و804215 حالة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 581150.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

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