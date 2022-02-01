النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصناعة": 80 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في ديسمبر الماضي

الوزارة كشفت أن عدد المصانع القائمة يصل إلى 10,293

بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر ديسمبر 2021 نحو 80 ترخيصًا، باستثمارات تجاوز حجمها 3.2 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لهذه التراخيص 2,676 عاملًا، مبينةً أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة وصل إلى 10,293 مصنعًا.

وقال تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة منتجات الورق، وكذلك المنتجات الغذائية بـ 12 ترخيصًا لكل منهما، ثم صناعة المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا.

وأوضح أن 90 % من إجمالي التراخيص الجديدة كانت ذات استثمار وطني، بينما مثلت المصانع ذات الاستثمار المشترك ما نسبته 3.75 %، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي للشهر ذاته 6.25 %.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ 33 ترخيصًا، ثم منطقة مكة المكرّمة بـ 18 ترخيصًا، بينما حصدت المنطقة الشرقية 13 ترخيصًا جديدًا، وتوزعت البقية على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة استحوذت على 82.50 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما سجلت المنشآت الصناعية المتوسطة 16.25 % من التراخيص الجديدة، وكان نصيب المنشآت الكبيرة 1.25 %.

وأشار إلى أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ عددها 78 مصنعًا بحجم استثمارات يفوق 607 ملايين ريال، توزعت بين 78.21 % استحوذت عليها المنشآت الصغيرة، و21.79 % لصالح المنشآت المتوسطة، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لتلك المصانع 2833 عاملًا.

وبيّن التقرير أن الاستثمارات الوطنية في المصانع التي بدأت الإنتاج سجلت 85.90 %، فيما بلغت نسبة الاستثمار المشترك 6.41 %، وجاء الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.69 % من مجموع حجم الاستثمار خلال ديسمبر.

وقدّم التقرير تفصيلًا عن التغير في حجم الأيدي العاملة الفعلية خلال شهر ديسمبر 2021، حيث بلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي 19664 عاملًا، يمثل السعوديون منهم 4932 عاملًا.

يُذكر أن الإجراءات التي نفّذتها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي أسهمت في النمو المتتابع لعدد التراخيص الصناعية الجديدة وحجم الاستثمارات، وتستهدف الوزارة أن يكون القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، حيث سهّلت رحلة المستثمر في إصدار التراخيص الصناعية الجديدة، وسرّعت إجراءاتها عبر بوابة رقمية تتم فيها تلك الإجراءات بخطوات معدودة وفي وقت وجيز.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية التراخيص الصناعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصناعة": 80 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في ديسمبر الماضي
سبق

بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر ديسمبر 2021 نحو 80 ترخيصًا، باستثمارات تجاوز حجمها 3.2 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لهذه التراخيص 2,676 عاملًا، مبينةً أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة وصل إلى 10,293 مصنعًا.

وقال تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة منتجات الورق، وكذلك المنتجات الغذائية بـ 12 ترخيصًا لكل منهما، ثم صناعة المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا.

وأوضح أن 90 % من إجمالي التراخيص الجديدة كانت ذات استثمار وطني، بينما مثلت المصانع ذات الاستثمار المشترك ما نسبته 3.75 %، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي للشهر ذاته 6.25 %.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ 33 ترخيصًا، ثم منطقة مكة المكرّمة بـ 18 ترخيصًا، بينما حصدت المنطقة الشرقية 13 ترخيصًا جديدًا، وتوزعت البقية على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة استحوذت على 82.50 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما سجلت المنشآت الصناعية المتوسطة 16.25 % من التراخيص الجديدة، وكان نصيب المنشآت الكبيرة 1.25 %.

وأشار إلى أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ عددها 78 مصنعًا بحجم استثمارات يفوق 607 ملايين ريال، توزعت بين 78.21 % استحوذت عليها المنشآت الصغيرة، و21.79 % لصالح المنشآت المتوسطة، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لتلك المصانع 2833 عاملًا.

وبيّن التقرير أن الاستثمارات الوطنية في المصانع التي بدأت الإنتاج سجلت 85.90 %، فيما بلغت نسبة الاستثمار المشترك 6.41 %، وجاء الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.69 % من مجموع حجم الاستثمار خلال ديسمبر.

وقدّم التقرير تفصيلًا عن التغير في حجم الأيدي العاملة الفعلية خلال شهر ديسمبر 2021، حيث بلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي 19664 عاملًا، يمثل السعوديون منهم 4932 عاملًا.

يُذكر أن الإجراءات التي نفّذتها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي أسهمت في النمو المتتابع لعدد التراخيص الصناعية الجديدة وحجم الاستثمارات، وتستهدف الوزارة أن يكون القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، حيث سهّلت رحلة المستثمر في إصدار التراخيص الصناعية الجديدة، وسرّعت إجراءاتها عبر بوابة رقمية تتم فيها تلك الإجراءات بخطوات معدودة وفي وقت وجيز.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:19 PM

"الصناعة": 80 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في ديسمبر الماضي

الوزارة كشفت أن عدد المصانع القائمة يصل إلى 10,293

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
235

بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر ديسمبر 2021 نحو 80 ترخيصًا، باستثمارات تجاوز حجمها 3.2 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لهذه التراخيص 2,676 عاملًا، مبينةً أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة وصل إلى 10,293 مصنعًا.

وقال تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة منتجات الورق، وكذلك المنتجات الغذائية بـ 12 ترخيصًا لكل منهما، ثم صناعة المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا.

وأوضح أن 90 % من إجمالي التراخيص الجديدة كانت ذات استثمار وطني، بينما مثلت المصانع ذات الاستثمار المشترك ما نسبته 3.75 %، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي للشهر ذاته 6.25 %.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ 33 ترخيصًا، ثم منطقة مكة المكرّمة بـ 18 ترخيصًا، بينما حصدت المنطقة الشرقية 13 ترخيصًا جديدًا، وتوزعت البقية على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة استحوذت على 82.50 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما سجلت المنشآت الصناعية المتوسطة 16.25 % من التراخيص الجديدة، وكان نصيب المنشآت الكبيرة 1.25 %.

وأشار إلى أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ عددها 78 مصنعًا بحجم استثمارات يفوق 607 ملايين ريال، توزعت بين 78.21 % استحوذت عليها المنشآت الصغيرة، و21.79 % لصالح المنشآت المتوسطة، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لتلك المصانع 2833 عاملًا.

وبيّن التقرير أن الاستثمارات الوطنية في المصانع التي بدأت الإنتاج سجلت 85.90 %، فيما بلغت نسبة الاستثمار المشترك 6.41 %، وجاء الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.69 % من مجموع حجم الاستثمار خلال ديسمبر.

وقدّم التقرير تفصيلًا عن التغير في حجم الأيدي العاملة الفعلية خلال شهر ديسمبر 2021، حيث بلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي 19664 عاملًا، يمثل السعوديون منهم 4932 عاملًا.

يُذكر أن الإجراءات التي نفّذتها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي أسهمت في النمو المتتابع لعدد التراخيص الصناعية الجديدة وحجم الاستثمارات، وتستهدف الوزارة أن يكون القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، حيث سهّلت رحلة المستثمر في إصدار التراخيص الصناعية الجديدة، وسرّعت إجراءاتها عبر بوابة رقمية تتم فيها تلك الإجراءات بخطوات معدودة وفي وقت وجيز.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة