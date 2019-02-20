وكيل محافظة حجة: المعارك مستمرة بدعم طيران التحالف وخسائر كبيرة بصفوف الميليشيات

"دعقين": خسائر كبيرة في العتاد والأفراد وأسر العشرات من العناصر الحوثية

أكد وكيل محافظ حجة اليمنية ناصر دعقين، أن الميليشيات الحوثية منيت بخسار كبيرة في المعارك المستمرة بدعم من طيران التحالف خاصة في منطقة بني حسن.

وأضاف دعقين في مداخلة لقناة الإخبارية أن طيران التحالف كلف الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد وتم أسر العشرات منهم.