القوات المشتركة ترصد 4445 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية بالحديدة في شهر فقط

شملت قصف منشآت تجارية ومنازل مواطنين وراح ضحيتها مدنيون

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، 4445 خرق للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار بالحديدة، خلال شهر يناير الماضي، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن خروقات الميليشيات الحوثية خلال شهر يناير شملت انتهاكات إنسانية واعتداء على أعيان مدنية تمثلت بقصف منشآت تجارية ومنازل مواطنين وراح ضحيتها مدنيون.

وتجاوزت خروقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار، إذ امتدت إلى تنفيذ محاولات تسلل وتقدم وشن هجمات متكررة على مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال.

وصعدت ميليشيا الحوثي خلال يناير الماضي من هجماتها على المدنيين ومواقع القوات المشتركة، وسط اتهامات للجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بعدم اتخاذ مواقف من هذا التصعيد الذي يهدد استمرار الهدنة الهشة.

وكثفت الميليشيا الحوثية من هجماتها ضد المدنيين خصوصاً في مديريات حيس والدريهمي جنوب الحديدة وشرق عاصمتها المدينة، وقتل وجرح خلالها عشرات المدنيين.

وخلال العام الماضي، قتل وأصيب أكثر من 300 مدني بنيران الميليشيا الحوثية رغم الهدنة الموقعة برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم أواخر 2018.



