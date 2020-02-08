شاهد.. مهتم بالحضارات يكتشف خطاً ثمودياً ورسوماً حيوانية بتيماء

قال لـ"سبق": يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد

عثر أحد المصورين والمهتمين بالبحث عن النقوش والحضارات والدروب والطرق القديمة، عقلا تركي الربيعة، على خط ثمودي يذكر عن الملك نابونيدس، ملك بابل وعدد من المعبودات القديمة، حيث وثق "الربيعة"، عدداً من الصور لهذه الكتابات التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.

وقال "الربيعة" في تصريح لـ "سبق": "من أهمها الإله صلم، الذي كان يعبد في هذه المنطقة ورسوم حيوانية وأشكال آدمية وموقعها جنوب تيماء"، مبيناً أنه أبلغ هيئة السياحة والتراث الوطني بالموقع، حيث تم الخروج له وتوثيقه والتأكد من هذه الكتابات والرسوم.

وكان "الربيعة"، قد تمكّن من توثيق وتصوير ما يقارب 1000 صورة من النقوش الأثرية في محافظة تيماء والمناطق القريبة منها خلال مدة تقارب خمس سنوات، كهواية محبّبة له، إذ يهدف من ذلك إظهار هذه النقوش لتكون يوماً من الأيام مقصداً لعشاق هذه الهواية وللباحثين والأكاديميين في مجال الآثار ودعماً للسياحة الداخلية ومواكبة لرؤية السعودية 2030.

وتعتبر تيماء إحدى محافظات منطقة تبوك، وتقع على بُعد 264 كم في الجنوب الشرقي للمنطقة، وتحوي كنزاً من الآثار المهمة في قيمتها التاريخية التي ما زالت محتفظة بأجزاء كبيرة منها، وهي ذات عمق تاريخي يمتد إلى ما قبل الميلاد.