"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتفاق في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الجمعة.

وشهدت تدريبات الأصفر عودة المهاجم عبد الرزاق حمدالله للتدريبات الجماعية.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة، توجهوا بعدها لصالة الحديد.

وكانت التدريبات قد انطلقت بتمارين لياقية متنوعة بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، ومن ثم قسم مدرب الفريق اللاعبين لمجموعتين طبق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.