النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب

"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتفاق في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الجمعة.

وشهدت تدريبات الأصفر عودة المهاجم عبد الرزاق حمدالله للتدريبات الجماعية.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة، توجهوا بعدها لصالة الحديد.

وكانت التدريبات قد انطلقت بتمارين لياقية متنوعة بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، ومن ثم قسم مدرب الفريق اللاعبين لمجموعتين طبق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق
سبق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتفاق في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الجمعة.

وشهدت تدريبات الأصفر عودة المهاجم عبد الرزاق حمدالله للتدريبات الجماعية.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة، توجهوا بعدها لصالة الحديد.

وكانت التدريبات قد انطلقت بتمارين لياقية متنوعة بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، ومن ثم قسم مدرب الفريق اللاعبين لمجموعتين طبق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:10 PM

"حمدالله " يعود للتدريبات الجماعية.. النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
175

عاود الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتفاق في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الجمعة.

وشهدت تدريبات الأصفر عودة المهاجم عبد الرزاق حمدالله للتدريبات الجماعية.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية بتمارين لياقية واسترجاعية متنوعة، توجهوا بعدها لصالة الحديد.

وكانت التدريبات قد انطلقت بتمارين لياقية متنوعة بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، ومن ثم قسم مدرب الفريق اللاعبين لمجموعتين طبق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,613
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,875
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,961

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة