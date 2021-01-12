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مصادرة 14 رأسًا من الخيل وإزالة ألعاب مخالفة بحجز "نوارية مكة"

لعدم وجود وسائل السلامة وطُبقت لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين

نفَّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، جولات ميدانية على مواقف حجز السيارات بالنوارية بمشاركة الجهات الأمنية، ومراقبة وتنظيم حجز الماشية السائبة والمُخالفة، وذلك بهدف مراقبة تلك المواقع ومتابعة الخدمات المقدمة للمتنزهين.

وأسفرت الجولات الميدانية عن مصادرة 14 رأساً من الخيل التي يتم تأجيرها بطرق عشوائية، وإزالة الألعاب المخالفة؛ لعدم وجود وسائل السلامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، والتأكد من تقديم الخدمات بطرق نظامية وتوفير كافة سبل الراحة لمرتادي تلك المواقع، مشيرةً إلى أن بلدية العمرة الفرعية شكلت الكثير من الفرق الرقابية التي تضم مجموعة من المراقبين ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بالجولات الميدانية على هذه المواقع بشكل مستمر.

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مصادرة 14 رأسًا من الخيل وإزالة ألعاب مخالفة بحجز "نوارية مكة"
سبق

نفَّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، جولات ميدانية على مواقف حجز السيارات بالنوارية بمشاركة الجهات الأمنية، ومراقبة وتنظيم حجز الماشية السائبة والمُخالفة، وذلك بهدف مراقبة تلك المواقع ومتابعة الخدمات المقدمة للمتنزهين.

وأسفرت الجولات الميدانية عن مصادرة 14 رأساً من الخيل التي يتم تأجيرها بطرق عشوائية، وإزالة الألعاب المخالفة؛ لعدم وجود وسائل السلامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، والتأكد من تقديم الخدمات بطرق نظامية وتوفير كافة سبل الراحة لمرتادي تلك المواقع، مشيرةً إلى أن بلدية العمرة الفرعية شكلت الكثير من الفرق الرقابية التي تضم مجموعة من المراقبين ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بالجولات الميدانية على هذه المواقع بشكل مستمر.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
07:44 PM

مصادرة 14 رأسًا من الخيل وإزالة ألعاب مخالفة بحجز "نوارية مكة"

لعدم وجود وسائل السلامة وطُبقت لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
634

نفَّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، جولات ميدانية على مواقف حجز السيارات بالنوارية بمشاركة الجهات الأمنية، ومراقبة وتنظيم حجز الماشية السائبة والمُخالفة، وذلك بهدف مراقبة تلك المواقع ومتابعة الخدمات المقدمة للمتنزهين.

وأسفرت الجولات الميدانية عن مصادرة 14 رأساً من الخيل التي يتم تأجيرها بطرق عشوائية، وإزالة الألعاب المخالفة؛ لعدم وجود وسائل السلامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، والتأكد من تقديم الخدمات بطرق نظامية وتوفير كافة سبل الراحة لمرتادي تلك المواقع، مشيرةً إلى أن بلدية العمرة الفرعية شكلت الكثير من الفرق الرقابية التي تضم مجموعة من المراقبين ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بالجولات الميدانية على هذه المواقع بشكل مستمر.

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