أطول رجل في العالم يبحث عن زوجة في روسيا.. ويشترط: طولها متران

حاول الأطباء إيقاف نموّه بعملية جراحية خطيرة ولكنها ساعدت جزئيًا فقط

وصل أطول رجل في العالم سلطان كوسين، إلى روسيا؛ بحثًا عن فتاة أحلامه.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال العريس، البالغ من العمر 38 عامًا، للقناة الأولى الروسية، أمس الاثنين: "إذا وقعت الفتاة الروسية في الحب؛ فستحب للأبد".

ويبلغ طول سلطان كوسين 251 سنتيمترًا، وبدأ نموه يتجاوز الحدود الطبيعية في سن المراهقة، وحاول الأطباء إيقاف النمو، وأجروا له عملية جراحية خطيرة وهو في سن الخامسة عشرة، ولكنها ساعدت جزئيًا فقط.

واعترف "كوسين" أنه معتاد بالفعل على حجمه، لكن الناس يسخرون منه ويسببون له الإزعاج.

وتزوج "كوسين" بالفعل من امرأة طولها 175 سم، إلا أنهما انفصلا مؤخرًا.

وعن مواصفات العروس المنشودة، قال أطول رجل في العالم على الهواء في البرنامج: "يجب أن تكون بيضاء، ولقد سمعت أن الروسيات يحبون الرجال الجذابين، ولكن يجب أن يكونوا مهذبين أيضًا".

وسأل المذيع "كوسين" عن طول العروس التي يبحث عنها، فأجاب: "يجب أن يكون طولها مترين على الأقل، ويجب أن تكون طويلة قليلًا".