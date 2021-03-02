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وفاة مهندس "بئر زمزم" يحيى كوشك عن عمر يناهز 80 عاماً

توفي مهندس بئر زمزم الدكتور يحيى حمزة كوشك، مدير عام مصلحة المياه والصرف في السعودية سابقاً عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، عن عمر ناهز الـ80 عاماً.

وشغل الفقيد منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية، كما إنه كان عضواً في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.

وقاد "كوشك" فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود، وكتب المهندس يحيى كوشك كتاباً عن زمزم، قيد فيه مشاهداته داخل البئر.

وتحدث داخل كتابه عن بئر زمزم وقال: تبين بالمشاهدة إن هناك مصدرين أساسيين فقط، أحدهما تجاه الكعبة، والآخر تجاه أجياد، أما المصدر الثالث الذي قالت الروايات التاريخية أنه في جهة جبل أبي قبيس والصفا، فقد وجدت بدلاً منه تلك الفتحات الصغيرة بين أحجار البناء وعددها 12 فتحة، نقلاً عن حساب "قناة بينونة" على "تويتر".

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وفاة مهندس "بئر زمزم" يحيى كوشك عن عمر يناهز 80 عاماً
سبق

توفي مهندس بئر زمزم الدكتور يحيى حمزة كوشك، مدير عام مصلحة المياه والصرف في السعودية سابقاً عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، عن عمر ناهز الـ80 عاماً.

وشغل الفقيد منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية، كما إنه كان عضواً في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.

وقاد "كوشك" فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود، وكتب المهندس يحيى كوشك كتاباً عن زمزم، قيد فيه مشاهداته داخل البئر.

وتحدث داخل كتابه عن بئر زمزم وقال: تبين بالمشاهدة إن هناك مصدرين أساسيين فقط، أحدهما تجاه الكعبة، والآخر تجاه أجياد، أما المصدر الثالث الذي قالت الروايات التاريخية أنه في جهة جبل أبي قبيس والصفا، فقد وجدت بدلاً منه تلك الفتحات الصغيرة بين أحجار البناء وعددها 12 فتحة، نقلاً عن حساب "قناة بينونة" على "تويتر".

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
05:25 PM

وفاة مهندس "بئر زمزم" يحيى كوشك عن عمر يناهز 80 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي مهندس بئر زمزم الدكتور يحيى حمزة كوشك، مدير عام مصلحة المياه والصرف في السعودية سابقاً عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، عن عمر ناهز الـ80 عاماً.

وشغل الفقيد منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية، كما إنه كان عضواً في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.

وقاد "كوشك" فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود، وكتب المهندس يحيى كوشك كتاباً عن زمزم، قيد فيه مشاهداته داخل البئر.

وتحدث داخل كتابه عن بئر زمزم وقال: تبين بالمشاهدة إن هناك مصدرين أساسيين فقط، أحدهما تجاه الكعبة، والآخر تجاه أجياد، أما المصدر الثالث الذي قالت الروايات التاريخية أنه في جهة جبل أبي قبيس والصفا، فقد وجدت بدلاً منه تلك الفتحات الصغيرة بين أحجار البناء وعددها 12 فتحة، نقلاً عن حساب "قناة بينونة" على "تويتر".

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