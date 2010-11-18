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تعرَّف.. كيف تراقب ‎الهيئة الملكية جودة الهواء المحيط بأجواء مدينة ‎ينبع الصناعية

أنشأت مجموعة من المحطات وتم توزيعها جغرافيًّا بشكل علمي ومدروس

حرصت الهيئة الملكية منذ إنشائها على سلامة وصحة الإنسان، وعلى التناغم بين التنمية الصناعية والتنمية البيئية المستدامة؛ فأنشأت مجموعة من محطات مراقبة جودة الهواء، وتم توزيعها جغرافيًّا بشكل علمي ومدروس في أنحاء مدينة ينبع الصناعية.

كما دشنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية مؤخرًا محطة رقم 6؛ لتضاف إلى المحطات التي أنشأتها منذ تأسيسها. وتقع المحطة داخل الأحياء السكنية لقياس مستوى الانبعاثات من المصانع. وتعمل هذه المحطة على مراقبة العناصر الآتية: أكاسيد النتروجين والكبريت والمركبات العضوية المتطايرة وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والجزيئات العالقة والأوزون، إضافة إلى عوامل الطقس مثل درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح والرطوبة النسبية وكمية الأمطار وشدة الإشعاع الشمسي والضغط الجوي.

فيما تتم خطوات قياس جودة الهواء بسحب الهواء عبر الحساس إلى داخل المحطة لقياس نسبة الانبعاثات، ومدى جودة الهواء. وتنقسم العينة المسحوبة من الجو مباشرة إلى أنابيب عدة لتقليل نسبة الرطوبة في الهواء. ويمر الهواء بعد ذلك في فلاتر لإزالة الشوائب قبل الدخول لأجهزة قياس جودة الهواء. وكل محطة بداخلها يوجد أجهزة عدة، لكل جهاز متخصص لقياس عنصر من عناصر الانبعاثات الغازية.

وتتضمن كل محطة وحدة تخزين للبيانات المرصودة على مدار الساعة، ويتم تحليل القراءات المرصودة الحالية ومقارنتها مع المعايير العالمية لجودة الهواء. وتحتفظ الهيئة الملكية بينبع الصناعية ببيانات جودة الهواء والأرصاد الجوية منذ الثمانينيات الميلادية حتى أصبحت مرجعًا رئيسيًّا لمراكز البحوث العلمية في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف.. كيف تراقب ‎الهيئة الملكية جودة الهواء المحيط بأجواء مدينة ‎ينبع الصناعية
سبق

حرصت الهيئة الملكية منذ إنشائها على سلامة وصحة الإنسان، وعلى التناغم بين التنمية الصناعية والتنمية البيئية المستدامة؛ فأنشأت مجموعة من محطات مراقبة جودة الهواء، وتم توزيعها جغرافيًّا بشكل علمي ومدروس في أنحاء مدينة ينبع الصناعية.

كما دشنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية مؤخرًا محطة رقم 6؛ لتضاف إلى المحطات التي أنشأتها منذ تأسيسها. وتقع المحطة داخل الأحياء السكنية لقياس مستوى الانبعاثات من المصانع. وتعمل هذه المحطة على مراقبة العناصر الآتية: أكاسيد النتروجين والكبريت والمركبات العضوية المتطايرة وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والجزيئات العالقة والأوزون، إضافة إلى عوامل الطقس مثل درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح والرطوبة النسبية وكمية الأمطار وشدة الإشعاع الشمسي والضغط الجوي.

فيما تتم خطوات قياس جودة الهواء بسحب الهواء عبر الحساس إلى داخل المحطة لقياس نسبة الانبعاثات، ومدى جودة الهواء. وتنقسم العينة المسحوبة من الجو مباشرة إلى أنابيب عدة لتقليل نسبة الرطوبة في الهواء. ويمر الهواء بعد ذلك في فلاتر لإزالة الشوائب قبل الدخول لأجهزة قياس جودة الهواء. وكل محطة بداخلها يوجد أجهزة عدة، لكل جهاز متخصص لقياس عنصر من عناصر الانبعاثات الغازية.

وتتضمن كل محطة وحدة تخزين للبيانات المرصودة على مدار الساعة، ويتم تحليل القراءات المرصودة الحالية ومقارنتها مع المعايير العالمية لجودة الهواء. وتحتفظ الهيئة الملكية بينبع الصناعية ببيانات جودة الهواء والأرصاد الجوية منذ الثمانينيات الميلادية حتى أصبحت مرجعًا رئيسيًّا لمراكز البحوث العلمية في السعودية.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
12:33 AM

تعرَّف.. كيف تراقب ‎الهيئة الملكية جودة الهواء المحيط بأجواء مدينة ‎ينبع الصناعية

أنشأت مجموعة من المحطات وتم توزيعها جغرافيًّا بشكل علمي ومدروس

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ماجد الرفاعي - ينبع
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3,573

حرصت الهيئة الملكية منذ إنشائها على سلامة وصحة الإنسان، وعلى التناغم بين التنمية الصناعية والتنمية البيئية المستدامة؛ فأنشأت مجموعة من محطات مراقبة جودة الهواء، وتم توزيعها جغرافيًّا بشكل علمي ومدروس في أنحاء مدينة ينبع الصناعية.

كما دشنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية مؤخرًا محطة رقم 6؛ لتضاف إلى المحطات التي أنشأتها منذ تأسيسها. وتقع المحطة داخل الأحياء السكنية لقياس مستوى الانبعاثات من المصانع. وتعمل هذه المحطة على مراقبة العناصر الآتية: أكاسيد النتروجين والكبريت والمركبات العضوية المتطايرة وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والجزيئات العالقة والأوزون، إضافة إلى عوامل الطقس مثل درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح والرطوبة النسبية وكمية الأمطار وشدة الإشعاع الشمسي والضغط الجوي.

فيما تتم خطوات قياس جودة الهواء بسحب الهواء عبر الحساس إلى داخل المحطة لقياس نسبة الانبعاثات، ومدى جودة الهواء. وتنقسم العينة المسحوبة من الجو مباشرة إلى أنابيب عدة لتقليل نسبة الرطوبة في الهواء. ويمر الهواء بعد ذلك في فلاتر لإزالة الشوائب قبل الدخول لأجهزة قياس جودة الهواء. وكل محطة بداخلها يوجد أجهزة عدة، لكل جهاز متخصص لقياس عنصر من عناصر الانبعاثات الغازية.

وتتضمن كل محطة وحدة تخزين للبيانات المرصودة على مدار الساعة، ويتم تحليل القراءات المرصودة الحالية ومقارنتها مع المعايير العالمية لجودة الهواء. وتحتفظ الهيئة الملكية بينبع الصناعية ببيانات جودة الهواء والأرصاد الجوية منذ الثمانينيات الميلادية حتى أصبحت مرجعًا رئيسيًّا لمراكز البحوث العلمية في السعودية.

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