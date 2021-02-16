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"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373368 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364297 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6441 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2630 والحالات الحرجة 480 حالة.

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"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373368 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364297 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6441 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2630 والحالات الحرجة 480 حالة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
8,433

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373368 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364297 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6441 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2630 والحالات الحرجة 480 حالة.

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