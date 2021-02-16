"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373368 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364297 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6441 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2630 والحالات الحرجة 480 حالة.
"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-16
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373368 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364297 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6441 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2630 والحالات الحرجة 480 حالة.
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 373368 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364297 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6441 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2630 والحالات الحرجة 480 حالة.