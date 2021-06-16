النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماجد عبد الله : " بإذن الله نفرح سوياً بتأهل الأخضر لكأس العالم"

حضر وساند المنتخب أمام أوزبكستان

قدم ( الدولي السابق ) ماجد عبد الله، التهنئة لعناصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تأهل الأخضر لمرحلة تصفيات كأس العالم 2022 بعد تخطي عقبة أوزبكستان أمس وحسم الصدارة لصالحه.

وقال ماجد من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" : "ألف مبروك فوز منتخبنا على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ومبروك التأهل لمرحلة تصفيات كأس العالم، والتأهل مباشرة لنهائيات كأس آسيا "

كما أبدى ماجد سعادته بحضوره مباراة الأخضر أمس، وقال: "بإذن الله نفرح سوياً بالوصول إلى كأس العالم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ماجد عبد الله : " بإذن الله نفرح سوياً بتأهل الأخضر لكأس العالم"
سبق

قدم ( الدولي السابق ) ماجد عبد الله، التهنئة لعناصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تأهل الأخضر لمرحلة تصفيات كأس العالم 2022 بعد تخطي عقبة أوزبكستان أمس وحسم الصدارة لصالحه.

وقال ماجد من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" : "ألف مبروك فوز منتخبنا على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ومبروك التأهل لمرحلة تصفيات كأس العالم، والتأهل مباشرة لنهائيات كأس آسيا "

كما أبدى ماجد سعادته بحضوره مباراة الأخضر أمس، وقال: "بإذن الله نفرح سوياً بالوصول إلى كأس العالم".

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
08:27 PM

ماجد عبد الله : " بإذن الله نفرح سوياً بتأهل الأخضر لكأس العالم"

حضر وساند المنتخب أمام أوزبكستان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,263

قدم ( الدولي السابق ) ماجد عبد الله، التهنئة لعناصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تأهل الأخضر لمرحلة تصفيات كأس العالم 2022 بعد تخطي عقبة أوزبكستان أمس وحسم الصدارة لصالحه.

وقال ماجد من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" : "ألف مبروك فوز منتخبنا على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، ومبروك التأهل لمرحلة تصفيات كأس العالم، والتأهل مباشرة لنهائيات كأس آسيا "

كما أبدى ماجد سعادته بحضوره مباراة الأخضر أمس، وقال: "بإذن الله نفرح سوياً بالوصول إلى كأس العالم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,114
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة