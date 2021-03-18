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"مايكروسوفت" تختبر ميزة تجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب"

تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تختبر ميزة جديدة، ستتمكن من تحويل أي حاسوب شخصي أو محمول إلى "منصة ألعاب متكاملة".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة التي تختبر مايكروسوفت، ستتمكّن من جلب أحد أبرز تقنيات منصة الألعاب "إكس بوكس" إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وأشار التقرير إلى أن "مايكروسوفت" تنوي أن تزوّد الحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" بميزة "أوتو إتش دي آر" الموجودة في منصات "إكس بوكس".

وستتمكّن تلك الميزة على "ويندوز" من تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة على الحواسيب الشخصية والمحمولة.

وستضيف تقنية "أوتو إتش دي آر" إلى الألعاب على "ويندوز" الذكاء المعلوماتي في الألوان والسطوع، ولكنه سيحتاج لشاشة متوافقة مع تلك التقنيات الفائقة ويمكنها تشغيل الصور بتقنيات "إتش دي".

شركة مايكروسوفت الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تختبر ميزة تجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تختبر ميزة جديدة، ستتمكن من تحويل أي حاسوب شخصي أو محمول إلى "منصة ألعاب متكاملة".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة التي تختبر مايكروسوفت، ستتمكّن من جلب أحد أبرز تقنيات منصة الألعاب "إكس بوكس" إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وأشار التقرير إلى أن "مايكروسوفت" تنوي أن تزوّد الحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" بميزة "أوتو إتش دي آر" الموجودة في منصات "إكس بوكس".

وستتمكّن تلك الميزة على "ويندوز" من تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة على الحواسيب الشخصية والمحمولة.

وستضيف تقنية "أوتو إتش دي آر" إلى الألعاب على "ويندوز" الذكاء المعلوماتي في الألوان والسطوع، ولكنه سيحتاج لشاشة متوافقة مع تلك التقنيات الفائقة ويمكنها تشغيل الصور بتقنيات "إتش دي".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
12:43 PM

"مايكروسوفت" تختبر ميزة تجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب"

تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تختبر ميزة جديدة، ستتمكن من تحويل أي حاسوب شخصي أو محمول إلى "منصة ألعاب متكاملة".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة التي تختبر مايكروسوفت، ستتمكّن من جلب أحد أبرز تقنيات منصة الألعاب "إكس بوكس" إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وأشار التقرير إلى أن "مايكروسوفت" تنوي أن تزوّد الحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" بميزة "أوتو إتش دي آر" الموجودة في منصات "إكس بوكس".

وستتمكّن تلك الميزة على "ويندوز" من تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة على الحواسيب الشخصية والمحمولة.

وستضيف تقنية "أوتو إتش دي آر" إلى الألعاب على "ويندوز" الذكاء المعلوماتي في الألوان والسطوع، ولكنه سيحتاج لشاشة متوافقة مع تلك التقنيات الفائقة ويمكنها تشغيل الصور بتقنيات "إتش دي".

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