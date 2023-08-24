النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الربيعة يعلّق على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية: هذا ما سنعمل عليه

وزير الصحة: التقارير الدولية توضح تزايد المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر

علّق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وقال الربيعة؛ مغرّداً صباح اليوم، عبر حسابه في "تويتر": مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

وقالت المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، جنيفر لايدن: "تلقينا بالأمس تقريراً عن وفاة شخص بالغ نُقل إلى المستشفى بعد تعرُّضه لأزمة تنفسية شديدة من جرّاء تدخينه السجائر الإلكترونية".

ورفضت لايدن؛ الإفصاح عن جنس المريض، لكنها قالت إن أعمار المرضى، الذين عُولجوا في الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عاما.

ومنذ نهاية يونيو، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أمريكية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الربيعة يعلّق على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية: هذا ما سنعمل عليه
سبق

علّق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وقال الربيعة؛ مغرّداً صباح اليوم، عبر حسابه في "تويتر": مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

وقالت المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، جنيفر لايدن: "تلقينا بالأمس تقريراً عن وفاة شخص بالغ نُقل إلى المستشفى بعد تعرُّضه لأزمة تنفسية شديدة من جرّاء تدخينه السجائر الإلكترونية".

ورفضت لايدن؛ الإفصاح عن جنس المريض، لكنها قالت إن أعمار المرضى، الذين عُولجوا في الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عاما.

ومنذ نهاية يونيو، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أمريكية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
11:41 AM

الربيعة يعلّق على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية: هذا ما سنعمل عليه

وزير الصحة: التقارير الدولية توضح تزايد المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
16,954

علّق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على إعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية، قائلاً: سنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وقال الربيعة؛ مغرّداً صباح اليوم، عبر حسابه في "تويتر": مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر، وسنعمل على التوعية بمخاطرها، وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أمس، وفاة مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة، وفق ما قال مسؤولون، الجمعة، فيما سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

وقالت المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، جنيفر لايدن: "تلقينا بالأمس تقريراً عن وفاة شخص بالغ نُقل إلى المستشفى بعد تعرُّضه لأزمة تنفسية شديدة من جرّاء تدخينه السجائر الإلكترونية".

ورفضت لايدن؛ الإفصاح عن جنس المريض، لكنها قالت إن أعمار المرضى، الذين عُولجوا في الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عاما.

ومنذ نهاية يونيو، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أمريكية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,313
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,045
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,016
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,242

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة