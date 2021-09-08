النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" تودع معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساس والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" تودع معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي
سبق

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساس والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
10:36 PM

"الموارد البشرية" تودع معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,093

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر صفر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساس والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,483
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,805
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,879

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة