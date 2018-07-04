تقديم 350 برنامجاً تدريبياً للمستفيدات من خدمات الرعاية بالرياض

لمساعدتهن على تخطي الصعوبات وعلاج ما لديهن من مشكلات

بلغ اجمالي برامج التدريب التي نفذتها الفروع النسائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الاشهر الستة الأخيرة، اكثر من 350 برنامجًا تدريبيًا ودورة وورشة عمل؛ استهدفت المستفيدات من خدمات الرعاية والضمان والموظفات العاملات معهن.

وقالت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لولوة الدحام: البرامج التدريبية شملت جميع مراكز ودور الإيواء النسائية والرعاية النهارية ومكاتب الضمان ووحدتي الحماية والخدمات المساندة للإناث وتهدف في مجملها إلى استكشاف وتنمية قدرات ومهارات المشمولات بالرعاية من اليتيمات وذوات الإعاقة والمسنات والنزيلات واطفال التوحد في شتى المجالات واستثمار طاقاتهن بالشكل الأمثل.

وأضافت: نسعى إلى مساعدة المستفيدات على تخطي ما قد يصادفهن من صعوبات وعلاج ما لدى بعض الحالات من مشكلات.

وأردفت: تهدف البرامج الأخرى التي تقدمها مكاتب الضمان والحماية والخدمات المساندة إلى توعية وتأهيل وتدريب الحالات المستفيدة وتعريفهن بحقوقهن في المجتمع لتحسين المستوى الثقافي والمعيشي لديهن على حد سواء.

جدير بالذكر أن جميع تلك البرامج والدورات نفذت من خلال إطلاق العديد من الشراكات وإبرام الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية ومراكز التدريب وقدمتها نخبة من المدربين والمدربات في المجالات العلمية والثقافية وتطوير الذات.