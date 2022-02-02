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الاتحاد يستقبل "فيلبي" ويودع المغربي: "شكراً كريم الأحمدي.. كنت كريماً في كل شيء"

أقام نادي الاتحاد حفل وداع لقائد الفريق الكروي الأول السابق المغربي كريم الأحمدي بعد أن اتفق الطرفان على رحيل اللاعب عقب إصابته في مباراة الاتحاد والفيصلي في مشط القدم مما سيجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة للاعب مع تعليق: شكراً كريم الأحمدي.. كنت كريماً في كل شيء.


ولتعويض رحيله فقد تعاقدت إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب البرتغالي آندري فيليبي الذي وصل مساء اليوم الأربعاء إلى جدة تمهيداً للالتحاق بتدريبات الفريق.

جدة الاتحاد كريم الأحمدي آندري فيليبي الميركاتو الشتوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يستقبل "فيلبي" ويودع المغربي: "شكراً كريم الأحمدي.. كنت كريماً في كل شيء"
سبق

أقام نادي الاتحاد حفل وداع لقائد الفريق الكروي الأول السابق المغربي كريم الأحمدي بعد أن اتفق الطرفان على رحيل اللاعب عقب إصابته في مباراة الاتحاد والفيصلي في مشط القدم مما سيجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة للاعب مع تعليق: شكراً كريم الأحمدي.. كنت كريماً في كل شيء.


ولتعويض رحيله فقد تعاقدت إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب البرتغالي آندري فيليبي الذي وصل مساء اليوم الأربعاء إلى جدة تمهيداً للالتحاق بتدريبات الفريق.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
10:59 PM

الاتحاد يستقبل "فيلبي" ويودع المغربي: "شكراً كريم الأحمدي.. كنت كريماً في كل شيء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقام نادي الاتحاد حفل وداع لقائد الفريق الكروي الأول السابق المغربي كريم الأحمدي بعد أن اتفق الطرفان على رحيل اللاعب عقب إصابته في مباراة الاتحاد والفيصلي في مشط القدم مما سيجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة للاعب مع تعليق: شكراً كريم الأحمدي.. كنت كريماً في كل شيء.


ولتعويض رحيله فقد تعاقدت إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب البرتغالي آندري فيليبي الذي وصل مساء اليوم الأربعاء إلى جدة تمهيداً للالتحاق بتدريبات الفريق.

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