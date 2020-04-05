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السنغال: تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا والإصابات تصل إلى 207

بعد وفاة رئيس نادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيلَ ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ وذلك بعد تسجيل الحالة الأولى التي كانت لرئيس نادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 207 حالات، بينهم 66 حالة تماثلت للشفاء.

واتخذت السلطات السنغالية عددًا من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، بينها إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجول يوميًّا من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، إضافة إلى تخصيص 50 مليار فرنك أفريقي لشراء المواد الغذائية الضرورية.

فيروس كورونا الجديد السنغال

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السنغال: تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا والإصابات تصل إلى 207
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيلَ ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ وذلك بعد تسجيل الحالة الأولى التي كانت لرئيس نادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 207 حالات، بينهم 66 حالة تماثلت للشفاء.

واتخذت السلطات السنغالية عددًا من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، بينها إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجول يوميًّا من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، إضافة إلى تخصيص 50 مليار فرنك أفريقي لشراء المواد الغذائية الضرورية.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:37 AM

السنغال: تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا والإصابات تصل إلى 207

بعد وفاة رئيس نادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيلَ ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ وذلك بعد تسجيل الحالة الأولى التي كانت لرئيس نادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 207 حالات، بينهم 66 حالة تماثلت للشفاء.

واتخذت السلطات السنغالية عددًا من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، بينها إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجول يوميًّا من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، إضافة إلى تخصيص 50 مليار فرنك أفريقي لشراء المواد الغذائية الضرورية.

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