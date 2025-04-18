النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عبر فرق للمسح الميداني مع توسيع دائرة الاستقصاء للمخالطين بهدف الاستكشاف المبكر للفيروس

تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

"الحسني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود

قلد قائد حرس الحدود بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية العقيد محمد ماضي المجول الملازم أول عبدالرحمن إبراهيم الحسني رتبته ملازم أول.

وبهذه المناسبة رفع الحسني شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة الثقة السامية، مؤكداً أنه جندي للوطن يبذل روحه لخدمته والذود دونه بالغالي والنفيس.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الحسني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود
سبق

قلد قائد حرس الحدود بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية العقيد محمد ماضي المجول الملازم أول عبدالرحمن إبراهيم الحسني رتبته ملازم أول.

وبهذه المناسبة رفع الحسني شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة الثقة السامية، مؤكداً أنه جندي للوطن يبذل روحه لخدمته والذود دونه بالغالي والنفيس.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:26 AM

"الحسني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الحدود الشمالية
0
193

قلد قائد حرس الحدود بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية العقيد محمد ماضي المجول الملازم أول عبدالرحمن إبراهيم الحسني رتبته ملازم أول.

وبهذه المناسبة رفع الحسني شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة الثقة السامية، مؤكداً أنه جندي للوطن يبذل روحه لخدمته والذود دونه بالغالي والنفيس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,303
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,684
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,227
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,350

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة