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الوليد بن طلال يقدم مليون ريال للفيصلي.. بمناسبة حصولهم على كأس الملك

قدم الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، التهنئة لنادي الفيصلي السعودي، بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - للموسم 2020-2021 على حساب نظيره التعاون 3/2.

وقال الأمير الوليد: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوليد بن طلال يقدم مليون ريال للفيصلي.. بمناسبة حصولهم على كأس الملك
سبق

قدم الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، التهنئة لنادي الفيصلي السعودي، بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - للموسم 2020-2021 على حساب نظيره التعاون 3/2.

وقال الأمير الوليد: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
11:46 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:21 AM

الوليد بن طلال يقدم مليون ريال للفيصلي.. بمناسبة حصولهم على كأس الملك

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
1,156

قدم الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، التهنئة لنادي الفيصلي السعودي، بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - للموسم 2020-2021 على حساب نظيره التعاون 3/2.

وقال الأمير الوليد: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

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