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اللواء "الشهري" يشهد افتتاح الدورة الدولية لمكافحة التهديدات المستجدة للأمن البحري

برعاية وزير الداخلية.. ومشاركة 10 دول مُوَقِّعَة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، افتتاح الدورة الدولية الـ (12) لمكافحة التهديدات المستجدة للأمن البحري، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO).

وشارك في الدورة (15) متدربًا يمثلون (10) دول من الدول المُوَقِّعَة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017 المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المُنَظَّمَة العابرة للحدود، وتهدف إلى تنمية المعرفة وتوحيد المفاهيم وتعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن البحري لدى المشاركين، ودعم جهود بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي لمصلحة دول المدونة.

وزارة الداخلية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الأمن البحري حرس الحدود أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية المنظمة الدولية البحرية IMO

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اللواء "الشهري" يشهد افتتاح الدورة الدولية لمكافحة التهديدات المستجدة للأمن البحري
سبق

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، افتتاح الدورة الدولية الـ (12) لمكافحة التهديدات المستجدة للأمن البحري، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO).

وشارك في الدورة (15) متدربًا يمثلون (10) دول من الدول المُوَقِّعَة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017 المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المُنَظَّمَة العابرة للحدود، وتهدف إلى تنمية المعرفة وتوحيد المفاهيم وتعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن البحري لدى المشاركين، ودعم جهود بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي لمصلحة دول المدونة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
12:27 AM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
06:38 AM

اللواء "الشهري" يشهد افتتاح الدورة الدولية لمكافحة التهديدات المستجدة للأمن البحري

برعاية وزير الداخلية.. ومشاركة 10 دول مُوَقِّعَة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,673

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، افتتاح الدورة الدولية الـ (12) لمكافحة التهديدات المستجدة للأمن البحري، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO).

وشارك في الدورة (15) متدربًا يمثلون (10) دول من الدول المُوَقِّعَة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017 المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المُنَظَّمَة العابرة للحدود، وتهدف إلى تنمية المعرفة وتوحيد المفاهيم وتعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن البحري لدى المشاركين، ودعم جهود بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي لمصلحة دول المدونة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,926
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,467
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14,140
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38 مليار ..

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