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حكم ابتدائي بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض

أصدرته المحكمة الجزائية وقضت بسجن المتهم الثاني 12 عاماً و6 أشهر

قالت قناة "الإخبارية" في خبرٍ عاجلٍ -قبل قليل- إن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً ابتدائياً بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في #الرياض.

كما قضت المحكمة الجزائية في حكم ابتدائي بسجن المتهم الثاني 12 عاماً و6 أشهر.

يذكر أنه وفي 11 نوفمبر الماضي صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الـ(٨:٠٠) من مساء الاثنين الموافق ١٤٤١/ ٣/ ١٤ حالة اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض.

وأضاف في حينه : قد تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه المسرح، وأُلقي القبض عليه، واتضح أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قُدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرَّضوا لجروح سطحية، وحالاتهم الصحية مستقرة، ويلقون العناية الطبية اللازمة. وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

المحكمة الجزائية المتخصصة الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حكم ابتدائي بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض
سبق

قالت قناة "الإخبارية" في خبرٍ عاجلٍ -قبل قليل- إن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً ابتدائياً بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في #الرياض.

كما قضت المحكمة الجزائية في حكم ابتدائي بسجن المتهم الثاني 12 عاماً و6 أشهر.

يذكر أنه وفي 11 نوفمبر الماضي صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الـ(٨:٠٠) من مساء الاثنين الموافق ١٤٤١/ ٣/ ١٤ حالة اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض.

وأضاف في حينه : قد تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه المسرح، وأُلقي القبض عليه، واتضح أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قُدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرَّضوا لجروح سطحية، وحالاتهم الصحية مستقرة، ويلقون العناية الطبية اللازمة. وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
01:50 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:58 PM

حكم ابتدائي بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض

أصدرته المحكمة الجزائية وقضت بسجن المتهم الثاني 12 عاماً و6 أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
19,277

قالت قناة "الإخبارية" في خبرٍ عاجلٍ -قبل قليل- إن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً ابتدائياً بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في #الرياض.

كما قضت المحكمة الجزائية في حكم ابتدائي بسجن المتهم الثاني 12 عاماً و6 أشهر.

يذكر أنه وفي 11 نوفمبر الماضي صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الـ(٨:٠٠) من مساء الاثنين الموافق ١٤٤١/ ٣/ ١٤ حالة اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض.

وأضاف في حينه : قد تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه المسرح، وأُلقي القبض عليه، واتضح أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قُدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرَّضوا لجروح سطحية، وحالاتهم الصحية مستقرة، ويلقون العناية الطبية اللازمة. وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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