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"فوكس نيوز": التأكد من مقتل زعيم "داعش" بتقنية التعرف على الوجوه

نقلاً عن مصدر عسكري أمريكي بارز

نقلت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، عن مصدر عسكري رفيع قوله: إنه تم التأكد من مقتل زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي في غارة نفّذتها قوة أمريكية في محافظة إدلب بسوريا بتقنية التعرف على الوجوه.

وقالت مراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي في تغريدة لها، إن مصدراً عسكرياً أمريكياً بارزاً أكد مقتل "البغدادي" في غارة أمريكية في إدلب.

وأضافت جينفير غريفين أنه "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أمريكي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئ في إدلب، طبقاً لـ"آر تي" الروسية.

أبوبكر البغدادي مقتل أبو بكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي

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"فوكس نيوز": التأكد من مقتل زعيم "داعش" بتقنية التعرف على الوجوه
سبق

نقلت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، عن مصدر عسكري رفيع قوله: إنه تم التأكد من مقتل زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي في غارة نفّذتها قوة أمريكية في محافظة إدلب بسوريا بتقنية التعرف على الوجوه.

وقالت مراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي في تغريدة لها، إن مصدراً عسكرياً أمريكياً بارزاً أكد مقتل "البغدادي" في غارة أمريكية في إدلب.

وأضافت جينفير غريفين أنه "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أمريكي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئ في إدلب، طبقاً لـ"آر تي" الروسية.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
05:56 PM

"فوكس نيوز": التأكد من مقتل زعيم "داعش" بتقنية التعرف على الوجوه

نقلاً عن مصدر عسكري أمريكي بارز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، عن مصدر عسكري رفيع قوله: إنه تم التأكد من مقتل زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي في غارة نفّذتها قوة أمريكية في محافظة إدلب بسوريا بتقنية التعرف على الوجوه.

وقالت مراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي في تغريدة لها، إن مصدراً عسكرياً أمريكياً بارزاً أكد مقتل "البغدادي" في غارة أمريكية في إدلب.

وأضافت جينفير غريفين أنه "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أمريكي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئ في إدلب، طبقاً لـ"آر تي" الروسية.

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