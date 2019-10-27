"فوكس نيوز": التأكد من مقتل زعيم "داعش" بتقنية التعرف على الوجوه

نقلاً عن مصدر عسكري أمريكي بارز

نقلت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، عن مصدر عسكري رفيع قوله: إنه تم التأكد من مقتل زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي في غارة نفّذتها قوة أمريكية في محافظة إدلب بسوريا بتقنية التعرف على الوجوه.

وقالت مراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي في تغريدة لها، إن مصدراً عسكرياً أمريكياً بارزاً أكد مقتل "البغدادي" في غارة أمريكية في إدلب.

وأضافت جينفير غريفين أنه "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أمريكي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئ في إدلب، طبقاً لـ"آر تي" الروسية.