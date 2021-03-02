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"الوطني للأرصاد" ينبه: أمطار رعدية على الطائف وميسان وأضم

الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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"الوطني للأرصاد" ينبه: أمطار رعدية على الطائف وميسان وأضم
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
10:01 AM

"الوطني للأرصاد" ينبه: أمطار رعدية على الطائف وميسان وأضم

الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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