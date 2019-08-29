النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موظفة إدارية في مستشفى بعسير: الإدارة تعنتت معي وطلبت مني القيام بمهام التمريض لطردي!

"صحة عسير" شكلت لجنة للتحقيق في شكواها

شكلت "صحة عسير" لجنة للوقوف في شكوى موظفة سعودية ضد أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة تتهم فيها أحد المسؤولين بتعمد تطفيشها من العمل ومنعها من البصمة ومساءلتها في أبسط الأمور، وتسجيلها "غياب" على الرغم من حضورها، والإساءة لها أمام الموظفين، وذلك بعدما رفضت أداء مهام الممرضة بدلاً من عملها الإداري التي توظفت من أجله بالمستشفى.

وذكرت الموظفة الإدارية أنها تعمل في المستشفى منذ سنة وثلاثة أشهر بوظيفة بسيطة مراسلة، وبعقد إداري، وقالت: "تجدد عقدي تلقائياً قبل شهرين، وليس علي أي مخالفات طوال فترة عملي، وتم نقلي إلى قسم التمريض بنفس المسمى، ولكن تفاجأت بطلب أحد المسؤولين بالقيام بمهام الممرضة، كإيصال المريض إلى الأشعة أو المتوفى إلى الثلاجة أو حمل علب التحاليل والأدوية والتوقيع عليها! لكنني رفضت هذا العمل؛ لأنه ليس من اختصاصي".

وأضافت: "بعد ذلك تبدل الحال إلى حال آخر، فتم إيقاف بصمتي بقوة، واستذلالي من قبل مدير قسمي، وإهانتي أمام الجميع، ورفع الغياب ضدي رغم حضوري! ورفع الإنذارات ضدي حتى تكون خلال شهر حجة، وتمهيداً لفصلي رغم أنني موجودة".

وتابعت: "بعد نقلي للتنويم تم نقلي حالياً للعناية المتوسطة للأطفال للعمل بها أعمال تمريض، وليس لي كفاءة أو دراية أو خبرة أو لغة، ولم يتعاون أو يستجيب مدير القسم، أو تتوقف محاولة تطفيشي من العمل".

ووجهت الموظفة تساؤلاً للجهات المعنية: "بماذا توجهوني وماذا أعمل؟!" مشيرة إلى أن مكتب العمل حضر بشكل ودي، وتم الاتفاق، ولكن اليوم الثاني تم خداعي وإغلاق بصمتي وطردي من مقر عملي، واتهامي بالتقصير ومحاولة تطفيشي والخصم علي دون مبرر.

من جهته، أوضح نائب المتحدث الرسمي لصحة عسير لـ"سبق"، سعيد بن مداوي الأحمري، أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على المستشفى المعني والتأكد مما ذكر في شكوى المواطنة، وفي حال ثبت للجنة تقصير في أداء المنشأة وإدارتها تجاه التعامل مع الموظفة؛ فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح المرعية المتبعة في وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موظفة إدارية في مستشفى بعسير: الإدارة تعنتت معي وطلبت مني القيام بمهام التمريض لطردي!
سبق

شكلت "صحة عسير" لجنة للوقوف في شكوى موظفة سعودية ضد أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة تتهم فيها أحد المسؤولين بتعمد تطفيشها من العمل ومنعها من البصمة ومساءلتها في أبسط الأمور، وتسجيلها "غياب" على الرغم من حضورها، والإساءة لها أمام الموظفين، وذلك بعدما رفضت أداء مهام الممرضة بدلاً من عملها الإداري التي توظفت من أجله بالمستشفى.

وذكرت الموظفة الإدارية أنها تعمل في المستشفى منذ سنة وثلاثة أشهر بوظيفة بسيطة مراسلة، وبعقد إداري، وقالت: "تجدد عقدي تلقائياً قبل شهرين، وليس علي أي مخالفات طوال فترة عملي، وتم نقلي إلى قسم التمريض بنفس المسمى، ولكن تفاجأت بطلب أحد المسؤولين بالقيام بمهام الممرضة، كإيصال المريض إلى الأشعة أو المتوفى إلى الثلاجة أو حمل علب التحاليل والأدوية والتوقيع عليها! لكنني رفضت هذا العمل؛ لأنه ليس من اختصاصي".

وأضافت: "بعد ذلك تبدل الحال إلى حال آخر، فتم إيقاف بصمتي بقوة، واستذلالي من قبل مدير قسمي، وإهانتي أمام الجميع، ورفع الغياب ضدي رغم حضوري! ورفع الإنذارات ضدي حتى تكون خلال شهر حجة، وتمهيداً لفصلي رغم أنني موجودة".

وتابعت: "بعد نقلي للتنويم تم نقلي حالياً للعناية المتوسطة للأطفال للعمل بها أعمال تمريض، وليس لي كفاءة أو دراية أو خبرة أو لغة، ولم يتعاون أو يستجيب مدير القسم، أو تتوقف محاولة تطفيشي من العمل".

ووجهت الموظفة تساؤلاً للجهات المعنية: "بماذا توجهوني وماذا أعمل؟!" مشيرة إلى أن مكتب العمل حضر بشكل ودي، وتم الاتفاق، ولكن اليوم الثاني تم خداعي وإغلاق بصمتي وطردي من مقر عملي، واتهامي بالتقصير ومحاولة تطفيشي والخصم علي دون مبرر.

من جهته، أوضح نائب المتحدث الرسمي لصحة عسير لـ"سبق"، سعيد بن مداوي الأحمري، أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على المستشفى المعني والتأكد مما ذكر في شكوى المواطنة، وفي حال ثبت للجنة تقصير في أداء المنشأة وإدارتها تجاه التعامل مع الموظفة؛ فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح المرعية المتبعة في وزارة الصحة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
11:42 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
01:17 AM

موظفة إدارية في مستشفى بعسير: الإدارة تعنتت معي وطلبت مني القيام بمهام التمريض لطردي!

"صحة عسير" شكلت لجنة للتحقيق في شكواها

A A A
سعود الدعجاني - عسير
10
6,511

شكلت "صحة عسير" لجنة للوقوف في شكوى موظفة سعودية ضد أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة تتهم فيها أحد المسؤولين بتعمد تطفيشها من العمل ومنعها من البصمة ومساءلتها في أبسط الأمور، وتسجيلها "غياب" على الرغم من حضورها، والإساءة لها أمام الموظفين، وذلك بعدما رفضت أداء مهام الممرضة بدلاً من عملها الإداري التي توظفت من أجله بالمستشفى.

وذكرت الموظفة الإدارية أنها تعمل في المستشفى منذ سنة وثلاثة أشهر بوظيفة بسيطة مراسلة، وبعقد إداري، وقالت: "تجدد عقدي تلقائياً قبل شهرين، وليس علي أي مخالفات طوال فترة عملي، وتم نقلي إلى قسم التمريض بنفس المسمى، ولكن تفاجأت بطلب أحد المسؤولين بالقيام بمهام الممرضة، كإيصال المريض إلى الأشعة أو المتوفى إلى الثلاجة أو حمل علب التحاليل والأدوية والتوقيع عليها! لكنني رفضت هذا العمل؛ لأنه ليس من اختصاصي".

وأضافت: "بعد ذلك تبدل الحال إلى حال آخر، فتم إيقاف بصمتي بقوة، واستذلالي من قبل مدير قسمي، وإهانتي أمام الجميع، ورفع الغياب ضدي رغم حضوري! ورفع الإنذارات ضدي حتى تكون خلال شهر حجة، وتمهيداً لفصلي رغم أنني موجودة".

وتابعت: "بعد نقلي للتنويم تم نقلي حالياً للعناية المتوسطة للأطفال للعمل بها أعمال تمريض، وليس لي كفاءة أو دراية أو خبرة أو لغة، ولم يتعاون أو يستجيب مدير القسم، أو تتوقف محاولة تطفيشي من العمل".

ووجهت الموظفة تساؤلاً للجهات المعنية: "بماذا توجهوني وماذا أعمل؟!" مشيرة إلى أن مكتب العمل حضر بشكل ودي، وتم الاتفاق، ولكن اليوم الثاني تم خداعي وإغلاق بصمتي وطردي من مقر عملي، واتهامي بالتقصير ومحاولة تطفيشي والخصم علي دون مبرر.

من جهته، أوضح نائب المتحدث الرسمي لصحة عسير لـ"سبق"، سعيد بن مداوي الأحمري، أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على المستشفى المعني والتأكد مما ذكر في شكوى المواطنة، وفي حال ثبت للجنة تقصير في أداء المنشأة وإدارتها تجاه التعامل مع الموظفة؛ فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح المرعية المتبعة في وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,631
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,253
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,205
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,530

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة