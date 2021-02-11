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شاهد .. فرق مكافحة الجراد تقضي على أسرابه بـ "المعدن" جنوبي الطائف

تُتابع حاليًا سربين في الوهط والوهيط ومركز الشفا تمهيدًا للقضاء عليهما

تمكنت فرق مكافحة الجراد بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف من مكافحة أحد الأسراب في قرية المعدن ببني سعد وتبعد 35 كم جنوبي الطائف.

وجاءت تلك الجهود ضمن عمليات استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي لا تزال تواصل تنفيذها الفرق الممثلة في قسم الصحة النباتية، وبمتابعة مستمرة من مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي وذلك في مواقع متفرقة في المحافظة، حيث يجري الآن متابعة سربين في قرى الوهط والوهيط، ومركز الشفا تمهيدًا لمكافحتهما والقضاء عليهما -بمشيئة الله-.

ويدعو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس آب: 0530233560، فيما يحذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.

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شاهد .. فرق مكافحة الجراد تقضي على أسرابه بـ "المعدن" جنوبي الطائف
سبق

تمكنت فرق مكافحة الجراد بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف من مكافحة أحد الأسراب في قرية المعدن ببني سعد وتبعد 35 كم جنوبي الطائف.

وجاءت تلك الجهود ضمن عمليات استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي لا تزال تواصل تنفيذها الفرق الممثلة في قسم الصحة النباتية، وبمتابعة مستمرة من مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي وذلك في مواقع متفرقة في المحافظة، حيث يجري الآن متابعة سربين في قرى الوهط والوهيط، ومركز الشفا تمهيدًا لمكافحتهما والقضاء عليهما -بمشيئة الله-.

ويدعو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس آب: 0530233560، فيما يحذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:47 AM

شاهد .. فرق مكافحة الجراد تقضي على أسرابه بـ "المعدن" جنوبي الطائف

تُتابع حاليًا سربين في الوهط والوهيط ومركز الشفا تمهيدًا للقضاء عليهما

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فهد العتيبي - الطائف
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تمكنت فرق مكافحة الجراد بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف من مكافحة أحد الأسراب في قرية المعدن ببني سعد وتبعد 35 كم جنوبي الطائف.

وجاءت تلك الجهود ضمن عمليات استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي لا تزال تواصل تنفيذها الفرق الممثلة في قسم الصحة النباتية، وبمتابعة مستمرة من مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي وذلك في مواقع متفرقة في المحافظة، حيث يجري الآن متابعة سربين في قرى الوهط والوهيط، ومركز الشفا تمهيدًا لمكافحتهما والقضاء عليهما -بمشيئة الله-.

ويدعو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس آب: 0530233560، فيما يحذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.

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