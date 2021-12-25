وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة على طرق حائل

ضمن مساعيها الحثيثة لرفع الجودة والبنية التحتية وتحسين الخدمات

واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة على طرق منطقة حائل، وذلك ضمن جهودها ومساعيها الحثيثة لرفع جودة الطرق والبنية التحتية لها في المملكة، وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز ترابط شبكات الطرق بين مدن ومحافظات المملكة.

وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بعمل ثمانية مشاريع صيانة جذرية، كما وصلت نسبة إنجاز مبادرات السلامة بالمنطقة إلى 70%، بعد تنفيذ الوزارة لـ6 مشاريع، وتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية بطول 2320 كم، وعمل مشروع السياج السلكي عالي الشد بطول 592 كم، إضافة لتنفيذ ازدواج طرق قائمة بإجمالي أطوال بلغ 31.5 كم.

وتصل مشاريع الصيانة الجذرية الجاري تنفيذها في منطقة حائل إلى 11 مشروعًا، كما تم إصلاح 19 جسرًا، وإنارة 12 تقاطعًا بالطاقة الشمسية، وتحسين 14 تقاطعًا، وإصلاح ورفع مستوى الطرق القائمة على 3 مشاريع، بإجمالي أطوال يبلغ 135.5 كم.

وواصلت الوزارة جهودها في رفع مستوى الصيانة على عدد من الطرق المهمة بالمنطقة، شملت أعمالها على طريق الدائري بطول 36 كم، إضافة لتنفيذ عدد من الأعمال على طريق حائل الجوف السريع بطول 103 كم، فيما يبلغ إجمالي الأطوال التي يتم العمل عليها على طريق حائل القصيم السريع 99 كم، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأعمال على طريق المدينة حائل بواقع 32 كم، إضافة لتنفيذ أعمال الصيانة على طريق حائل بقعاء بطول 62 كم، وطريق حائل شري بطول 61 كم، كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الشملي الحائط بطول 40 كم، وقد واصلت الوزارة جهودها في صيانة طريق حائل العلا بواقع 67 كم، وصولاً لطريق حائل جبة الذي يتم تنفيذ عدد من أعمال الصيانة عليه بواقع 20 كم.

وتحرص الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة التحديات كافة، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، بما يحقق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.