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"التأمينات" تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري

المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حملتها الإعلانية "معاشي باختياري" التي أطلقتها خلال هذا الأسبوع أصحاب المنشآت والمشتركين للاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري؛ ليتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل.

وأوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً، حيث يمكن للمشترك الاختياري الاستفادة من العديد من المنافع كمعاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

وبيّنت أن الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري هم المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، إضافة إلى الحرفيين، والسعوديين العاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديين العاملين في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً لنظام التأمينات، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وحول نسبة التحمّل، ذكرت المؤسسة أن المشترك يدفع 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك والتي تبدأ من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال، أما المشترك الذي لديه مدة اشتراك الزامية سابقة، فتكون الشريحة التي يمكنه البدء بها هي الشريحة المساوية أو التالية لآخر أجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة.

وعن آلية التقدم للتسجيل في الاشتراك الاختياري، أوضحت المؤسسة أن الخدمة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التأمينات" تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري
سبق

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حملتها الإعلانية "معاشي باختياري" التي أطلقتها خلال هذا الأسبوع أصحاب المنشآت والمشتركين للاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري؛ ليتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل.

وأوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً، حيث يمكن للمشترك الاختياري الاستفادة من العديد من المنافع كمعاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

وبيّنت أن الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري هم المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، إضافة إلى الحرفيين، والسعوديين العاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديين العاملين في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً لنظام التأمينات، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وحول نسبة التحمّل، ذكرت المؤسسة أن المشترك يدفع 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك والتي تبدأ من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال، أما المشترك الذي لديه مدة اشتراك الزامية سابقة، فتكون الشريحة التي يمكنه البدء بها هي الشريحة المساوية أو التالية لآخر أجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة.

وعن آلية التقدم للتسجيل في الاشتراك الاختياري، أوضحت المؤسسة أن الخدمة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
06:49 PM

"التأمينات" تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري

المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حملتها الإعلانية "معاشي باختياري" التي أطلقتها خلال هذا الأسبوع أصحاب المنشآت والمشتركين للاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري؛ ليتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل.

وأوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً، حيث يمكن للمشترك الاختياري الاستفادة من العديد من المنافع كمعاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

وبيّنت أن الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري هم المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، إضافة إلى الحرفيين، والسعوديين العاملين خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديين العاملين في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً لنظام التأمينات، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وحول نسبة التحمّل، ذكرت المؤسسة أن المشترك يدفع 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك والتي تبدأ من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال، أما المشترك الذي لديه مدة اشتراك الزامية سابقة، فتكون الشريحة التي يمكنه البدء بها هي الشريحة المساوية أو التالية لآخر أجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة.

وعن آلية التقدم للتسجيل في الاشتراك الاختياري، أوضحت المؤسسة أن الخدمة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa.

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