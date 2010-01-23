وفاة "لاري كينج" أشهر مذيع ومقدم برامج في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

في مستشفى سيدرز سيناء الطبي بولاية لوس أنجلوس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن المذيع الشهير ومقدم البرامج لاري كينج، توفي بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك في مستشفى سيدرز سيناء الطبي بولاية لوس أنجلوس.

وأكدت عائلة لاري كينغ أنه فارَقَ الحياة في مستشفى في مدينة لوس أنجلوس صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر على حساب كينغ في "تويتر"، بيان تعزية صدَر عن شركة Ora TV التلفزيونية الذي كان المذيعُ من مؤسسيها.

وذكر البيان الإنجازات التي حققها "كينج" خلال حياته المهنية التي استمرت 63 عامًا، بما في ذلك مقابلة رائعة مع ألوف الأشخاص البارزين، منهم رؤساء أمريكيون وأجانب.

واحتفل "كينج"، الذي كان يعاني على مدى سنوات من مشاكل خطيرة، في المستشفى بعيد ميلاده الـ87 في 19 نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وردت أنباء عن نقل "كينج" إلى المستشفى مجددًا، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم توصيله بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووُلد "كينج" في 19 نوفمبر 1933. وبدأ العمل في قناة «سي إن إن» عام 1985، وكان يقدم برنامجه الشهير لاري كينج لايف (Larry King Live) حتى عام 2010، لينتقل بعدها للعمل في قناة RT America (روسيا اليوم- أمريكا)؛ حيث يقدم برنامج Politicking with Larry King الأسبوعي.