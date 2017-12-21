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بالفيديو.. مصر توافق لمغامر فرنسي بالطيران فوق الأهرامات بطريقة غريبة

بعد التأكد من قدرته على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والهبوط الآمن

استطاع الطيار الفرنسي فريد فوجين القفز فوق الأهرامات المصرية على ارتفاع 5 كم بسرعة 250 كم، مرتديًا طاقمًا مجنحًا بالدفع البخاري.

وتمكن فوجين من الطيران بمحاذاة أهرامات الجيزة المصرية واقترب منها بشدة وبثت "رويترز" الفيديو عبر منصتها على تويتر
ورافق "فوجين" صديقه "كوتي" العضو السابق في الفريق الوطني الفرنسي للطيران المظلي واقتربا على بعد أمتار من الهرم الأوسط ليلمس حجارة عمرها آلاف السنين بيده.
ووفقًا لـ"رويترز" فإن السلطات المصرية وافقت على القفزة بعد التأكد من قدرة الطيارين على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والقدرة على الهبوط الآمن.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالفيديو.. مصر توافق لمغامر فرنسي بالطيران فوق الأهرامات بطريقة غريبة
سبق

استطاع الطيار الفرنسي فريد فوجين القفز فوق الأهرامات المصرية على ارتفاع 5 كم بسرعة 250 كم، مرتديًا طاقمًا مجنحًا بالدفع البخاري.

وتمكن فوجين من الطيران بمحاذاة أهرامات الجيزة المصرية واقترب منها بشدة وبثت "رويترز" الفيديو عبر منصتها على تويتر
ورافق "فوجين" صديقه "كوتي" العضو السابق في الفريق الوطني الفرنسي للطيران المظلي واقتربا على بعد أمتار من الهرم الأوسط ليلمس حجارة عمرها آلاف السنين بيده.
ووفقًا لـ"رويترز" فإن السلطات المصرية وافقت على القفزة بعد التأكد من قدرة الطيارين على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والقدرة على الهبوط الآمن.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
07:22 PM

بالفيديو.. مصر توافق لمغامر فرنسي بالطيران فوق الأهرامات بطريقة غريبة

بعد التأكد من قدرته على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والهبوط الآمن

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خالد خليل - الرياض
0
1,367

استطاع الطيار الفرنسي فريد فوجين القفز فوق الأهرامات المصرية على ارتفاع 5 كم بسرعة 250 كم، مرتديًا طاقمًا مجنحًا بالدفع البخاري.

وتمكن فوجين من الطيران بمحاذاة أهرامات الجيزة المصرية واقترب منها بشدة وبثت "رويترز" الفيديو عبر منصتها على تويتر
ورافق "فوجين" صديقه "كوتي" العضو السابق في الفريق الوطني الفرنسي للطيران المظلي واقتربا على بعد أمتار من الهرم الأوسط ليلمس حجارة عمرها آلاف السنين بيده.
ووفقًا لـ"رويترز" فإن السلطات المصرية وافقت على القفزة بعد التأكد من قدرة الطيارين على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والقدرة على الهبوط الآمن.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,536
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2.5 مليار ..

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