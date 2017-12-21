وتمكن فوجين من الطيران بمحاذاة أهرامات الجيزة المصرية واقترب منها بشدة وبثت "رويترز" الفيديو عبر منصتها على تويتر ورافق "فوجين" صديقه "كوتي" العضو السابق في الفريق الوطني الفرنسي للطيران المظلي واقتربا على بعد أمتار من الهرم الأوسط ليلمس حجارة عمرها آلاف السنين بيده. ووفقًا لـ"رويترز" فإن السلطات المصرية وافقت على القفزة بعد التأكد من قدرة الطيارين على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والقدرة على الهبوط الآمن.

استطاع الطيار الفرنسي فريد فوجين القفز فوق الأهرامات المصرية على ارتفاع 5 كم بسرعة 250 كم، مرتديًا طاقمًا مجنحًا بالدفع البخاري.

بالفيديو.. مصر توافق لمغامر فرنسي بالطيران فوق الأهرامات بطريقة غريبة خالد خليل سبق 2021-12-21 استطاع الطيار الفرنسي فريد فوجين القفز فوق الأهرامات المصرية على ارتفاع 5 كم بسرعة 250 كم، مرتديًا طاقمًا مجنحًا بالدفع البخاري. وتمكن فوجين من الطيران بمحاذاة أهرامات الجيزة المصرية واقترب منها بشدة وبثت "رويترز" الفيديو عبر منصتها على تويتر

ورافق "فوجين" صديقه "كوتي" العضو السابق في الفريق الوطني الفرنسي للطيران المظلي واقتربا على بعد أمتار من الهرم الأوسط ليلمس حجارة عمرها آلاف السنين بيده.

ووفقًا لـ"رويترز" فإن السلطات المصرية وافقت على القفزة بعد التأكد من قدرة الطيارين على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والقدرة على الهبوط الآمن.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 07:22 PM

بالفيديو.. مصر توافق لمغامر فرنسي بالطيران فوق الأهرامات بطريقة غريبة بعد التأكد من قدرته على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والهبوط الآمن





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استطاع الطيار الفرنسي فريد فوجين القفز فوق الأهرامات المصرية على ارتفاع 5 كم بسرعة 250 كم، مرتديًا طاقمًا مجنحًا بالدفع البخاري.

وتمكن فوجين من الطيران بمحاذاة أهرامات الجيزة المصرية واقترب منها بشدة وبثت "رويترز" الفيديو عبر منصتها على تويتر

ورافق "فوجين" صديقه "كوتي" العضو السابق في الفريق الوطني الفرنسي للطيران المظلي واقتربا على بعد أمتار من الهرم الأوسط ليلمس حجارة عمرها آلاف السنين بيده.

ووفقًا لـ"رويترز" فإن السلطات المصرية وافقت على القفزة بعد التأكد من قدرة الطيارين على أداء تقنية القفز بشكل احترافي والقدرة على الهبوط الآمن.