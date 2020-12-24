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"هيئة تطوير محمية الإمام تركي": بدء موسم "شتاء درب زبيدة" غدًا

في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء ويستمر حتى 26 فبراير

كشفت "هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية"، عن بدء موسم "شتاء درب زبيدة" الذي سينطلق غدًا الجمعة في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ويستمر حتى 26 فبراير 2022م.


وقالت الهيئة: إن قرية "لينة" هي واحدة من أقدم قرى شمال المملكة، وهي إرث تاريخي وثقافي، وكانت من أبرز محطات الطريق التجاري القديم بين نجد والعراق بالقرب من "درب زبيدة"؛ مشيرةً إلى أنه في هذا المكان العريق والغني بحكايات البوادي والقوافل والمسافرين والثقافات المتنوعة؛ يُقام موسم "شتاء درب زبيدة".


وأوضحت أن قرية لينة تتميز بوجود "قصر الملك عبدالعزيز" الذي يعد المعلم التاريخي المهم في القرية وبدأ بناؤه بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، عام 1353هـ، واكتمل بناؤه عام 1355هـ بمواد بناء تقليدية تتمثل في الطين واللبن والأحجار وجذوع الأثل والقش وسعف النخل التي كانت تجلب من منطقة حائل والمناطق القريبة منه.


وأضافت: أن قرية لينة تمتاز أيضًا بوجود أقدم أسواق المنطقة الذي أنشئ عام 1352هـ للتبادل التجاري، ويمتد على مساحة 5000م²، ويضم 80 محلاً تجاريًا، وكان من أكبر المراكز التجارية بالمملكة في منتصف القرن الماضي.


ودعت "هيئة تطوير المحمية" الجميع زيارة قرية لينة، واكتشاف فعاليات موسم شتاء درب زبيدة الذي يحوي عددًا من الفعاليات والألعاب الترفيهية، إضافة إلى قسم الأسر المنتجة في السوق التاريخي.


يُذكر أن موسم "شتاء درب زبيدة"؛ هو موسم ترفيهي وثقافي تقيمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لأهالي المنطقة والزوار والسائحين، وتقدم من خلاله مجموعة من الجولات التاريخية، والعروض الترفيهية المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة تطوير محمية الإمام تركي": بدء موسم "شتاء درب زبيدة" غدًا
سبق

كشفت "هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية"، عن بدء موسم "شتاء درب زبيدة" الذي سينطلق غدًا الجمعة في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ويستمر حتى 26 فبراير 2022م.


وقالت الهيئة: إن قرية "لينة" هي واحدة من أقدم قرى شمال المملكة، وهي إرث تاريخي وثقافي، وكانت من أبرز محطات الطريق التجاري القديم بين نجد والعراق بالقرب من "درب زبيدة"؛ مشيرةً إلى أنه في هذا المكان العريق والغني بحكايات البوادي والقوافل والمسافرين والثقافات المتنوعة؛ يُقام موسم "شتاء درب زبيدة".


وأوضحت أن قرية لينة تتميز بوجود "قصر الملك عبدالعزيز" الذي يعد المعلم التاريخي المهم في القرية وبدأ بناؤه بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، عام 1353هـ، واكتمل بناؤه عام 1355هـ بمواد بناء تقليدية تتمثل في الطين واللبن والأحجار وجذوع الأثل والقش وسعف النخل التي كانت تجلب من منطقة حائل والمناطق القريبة منه.


وأضافت: أن قرية لينة تمتاز أيضًا بوجود أقدم أسواق المنطقة الذي أنشئ عام 1352هـ للتبادل التجاري، ويمتد على مساحة 5000م²، ويضم 80 محلاً تجاريًا، وكان من أكبر المراكز التجارية بالمملكة في منتصف القرن الماضي.


ودعت "هيئة تطوير المحمية" الجميع زيارة قرية لينة، واكتشاف فعاليات موسم شتاء درب زبيدة الذي يحوي عددًا من الفعاليات والألعاب الترفيهية، إضافة إلى قسم الأسر المنتجة في السوق التاريخي.


يُذكر أن موسم "شتاء درب زبيدة"؛ هو موسم ترفيهي وثقافي تقيمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لأهالي المنطقة والزوار والسائحين، وتقدم من خلاله مجموعة من الجولات التاريخية، والعروض الترفيهية المتنوعة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
08:57 PM

"هيئة تطوير محمية الإمام تركي": بدء موسم "شتاء درب زبيدة" غدًا

في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء ويستمر حتى 26 فبراير

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منصور الشلاقي - الرياض
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كشفت "هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية"، عن بدء موسم "شتاء درب زبيدة" الذي سينطلق غدًا الجمعة في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ويستمر حتى 26 فبراير 2022م.


وقالت الهيئة: إن قرية "لينة" هي واحدة من أقدم قرى شمال المملكة، وهي إرث تاريخي وثقافي، وكانت من أبرز محطات الطريق التجاري القديم بين نجد والعراق بالقرب من "درب زبيدة"؛ مشيرةً إلى أنه في هذا المكان العريق والغني بحكايات البوادي والقوافل والمسافرين والثقافات المتنوعة؛ يُقام موسم "شتاء درب زبيدة".


وأوضحت أن قرية لينة تتميز بوجود "قصر الملك عبدالعزيز" الذي يعد المعلم التاريخي المهم في القرية وبدأ بناؤه بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، عام 1353هـ، واكتمل بناؤه عام 1355هـ بمواد بناء تقليدية تتمثل في الطين واللبن والأحجار وجذوع الأثل والقش وسعف النخل التي كانت تجلب من منطقة حائل والمناطق القريبة منه.


وأضافت: أن قرية لينة تمتاز أيضًا بوجود أقدم أسواق المنطقة الذي أنشئ عام 1352هـ للتبادل التجاري، ويمتد على مساحة 5000م²، ويضم 80 محلاً تجاريًا، وكان من أكبر المراكز التجارية بالمملكة في منتصف القرن الماضي.


ودعت "هيئة تطوير المحمية" الجميع زيارة قرية لينة، واكتشاف فعاليات موسم شتاء درب زبيدة الذي يحوي عددًا من الفعاليات والألعاب الترفيهية، إضافة إلى قسم الأسر المنتجة في السوق التاريخي.


يُذكر أن موسم "شتاء درب زبيدة"؛ هو موسم ترفيهي وثقافي تقيمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لأهالي المنطقة والزوار والسائحين، وتقدم من خلاله مجموعة من الجولات التاريخية، والعروض الترفيهية المتنوعة.

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