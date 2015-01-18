لقاء أمريكي روسي في فيينا لبحث القضايا العالقة

راجع الطرفان موقف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

أفاد المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم "الثلاثاء"، أن وفدي روسيا والولايات المتحدة التقيا في العاصمة النمساوية لمراجعة موقف المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

وقال "أوليانوف" عبر تويتر: "التقى الوفدان الروسي والأميركي في مقر البعثة الروسية، واستعرضا الوضع في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، مع التركيز بشكل خاص على القضايا العالقة".