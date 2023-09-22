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مصادر: الأمن يوقف معذِّب طفله في الفيديو المتداوَل

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية نجحت بإيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على طفلَه.

وكان خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أكد أن مركز بلاغات العنف الأسري يتحقق من معلومات وصلته عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً رضيعًا.

وأوضح أن وحدة الحماية الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. مشددًا على أنه سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

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مصادر: الأمن يوقف معذِّب طفله في الفيديو المتداوَل
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية نجحت بإيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على طفلَه.

وكان خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أكد أن مركز بلاغات العنف الأسري يتحقق من معلومات وصلته عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً رضيعًا.

وأوضح أن وحدة الحماية الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. مشددًا على أنه سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
12:20 AM

مصادر: الأمن يوقف معذِّب طفله في الفيديو المتداوَل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
9,909

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية نجحت بإيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على طفلَه.

وكان خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أكد أن مركز بلاغات العنف الأسري يتحقق من معلومات وصلته عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً رضيعًا.

وأوضح أن وحدة الحماية الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. مشددًا على أنه سيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

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