أمريكا وروسيا تمددان معاهدة "نيوستارت" لمدة 5 أعوام

"بلينكن" قال: التجديد سيجعل العالم أكثر أماناً

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة الأمريكية مددت معاهدة "نيوستارت" مع روسيا لمدة 5 أعوام.

وقال "بلينكن" عبر حسابه في "تويتر": "تمديد معاهدة نيو ستارت يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها والعالم أكثر أماناً، فالمنافسة النووية غير المضبوطة ستضعنا جميعاً في خطر".

وأضاف: "سنسعى للسيطرة على التسلح لتقليل مخاطر الترسانة النووية الحديثة والمتطورة".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بسيطرة فعالة على التسلح من شأنها تعزيز الاستقرار والشفافية والتقدير، في الوقت الذي تخلل فيه مخاطر سباقات التسلح المكلفة والخطيرة.

وينتهي موعد المعاهدة الوحيدة، التي تنسق عمل الدولتين صاحبتي الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم، في 5 فبراير (شباط).