بلغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.
اكتتاب "أرامكو": 4.9 مليون عدد المكتتبين الأفراد ضخوا 47.4 مليار ريال
نسبة تغطية الأفراد 148 % في آخر يوم
بلغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.
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اكتتاب "أرامكو": 4.9 مليون عدد المكتتبين الأفراد ضخوا 47.4 مليار ريالعبدالله البرقاوي سبق 2019-11-29
29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
03:57 PM
اكتتاب "أرامكو": 4.9 مليون عدد المكتتبين الأفراد ضخوا 47.4 مليار ريال
نسبة تغطية الأفراد 148 % في آخر يوم
بلغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.
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70 مليار ..
26 أكتوبر
13,250
53.8 مليار
31 يوليو
36,724
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