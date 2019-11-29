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اكتتاب "أرامكو": 4.9 مليون عدد المكتتبين الأفراد ضخوا 47.4 مليار ريال

نسبة تغطية الأفراد 148 % في آخر يوم

بلغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اكتتاب "أرامكو": 4.9 مليون عدد المكتتبين الأفراد ضخوا 47.4 مليار ريال
سبق

بلغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
03:57 PM

اكتتاب "أرامكو": 4.9 مليون عدد المكتتبين الأفراد ضخوا 47.4 مليار ريال

نسبة تغطية الأفراد 148 % في آخر يوم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
9,627

بلغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,724
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,094
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,441

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