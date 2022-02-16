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أسعار "الهيل" تشتعل في السوق المحلية.. والكيلو الواحد يقفز إلى 200 ريال

وسط تذمُّر "المستهلكين" متسائلين عن دور الجهات الرقابية في كبح جماحها

قفزت أسعار "الهيل" في السوق المحلية السعودية؛ لتسجل رقمًا قياسيًّا مقارنة بالأسعار في السابق؛ إذ وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 200 ريال، بينما كان يباع قبل أشهر بما بين 70 و90 ريالاً.

جاء ذلك وسط تذمر بين "المستهلكين" الذين يرون أن ضَعْف الرقابة والاحتكار والتلاعب هي السبب الأول في هذه الموجة، متسائلين عن دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى في كبح هذا الارتفاع المتواصل.

وعزا "متعاملون" في السوق الأسباب إلى انقطاع المنتج الهندي من "الهيل" منذ أكثر من عام بعد اكتشاف زيادة في المبيدات الحشرية.

وتوقَّع "باعة" زيادة الارتفاع في حال استمر الوضع على ما هو عليه بزيادة في الطلب، ونقص في المعروض، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب بشكل كبير.

وبيّنوا أن السعر لم يرتفع بعد انقطاع الهندي مباشرة من السوق، بل جاء بشكل متدرج.

"سبق" قامت بجولة ميدانية، رصدت خلالها الأسعار؛ إذ سجّل سعر الكيلو الواحد للصنف الأول من النوع الأمريكي 200 ريال، بينما سجّل الصنف الثاني ما بين 180 و190 ريالاً، وكان في السابق لا يتجاوز الـ90 ريالاً.

وتشير إحصاءات إلى أن السعودية تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز الـ 550 مليون ريال. وتُعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل إلى السعودية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حذرت في وقت سابق من شراء أو استهلاك منتج "هيل هندي أخضر فاخر"؛ وذلك لاحتوائه على مبيد بايفنثرين (bifenthrine) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة، وبيّنت أن اسم المنتج "هيل هندي أخضر فاخر" بتاريخ إنتاج 01/ 2018، وتاريخ انتهاء 01/ 2020.

أسعار الهيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسعار "الهيل" تشتعل في السوق المحلية.. والكيلو الواحد يقفز إلى 200 ريال
سبق

قفزت أسعار "الهيل" في السوق المحلية السعودية؛ لتسجل رقمًا قياسيًّا مقارنة بالأسعار في السابق؛ إذ وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 200 ريال، بينما كان يباع قبل أشهر بما بين 70 و90 ريالاً.

جاء ذلك وسط تذمر بين "المستهلكين" الذين يرون أن ضَعْف الرقابة والاحتكار والتلاعب هي السبب الأول في هذه الموجة، متسائلين عن دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى في كبح هذا الارتفاع المتواصل.

وعزا "متعاملون" في السوق الأسباب إلى انقطاع المنتج الهندي من "الهيل" منذ أكثر من عام بعد اكتشاف زيادة في المبيدات الحشرية.

وتوقَّع "باعة" زيادة الارتفاع في حال استمر الوضع على ما هو عليه بزيادة في الطلب، ونقص في المعروض، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب بشكل كبير.

وبيّنوا أن السعر لم يرتفع بعد انقطاع الهندي مباشرة من السوق، بل جاء بشكل متدرج.

"سبق" قامت بجولة ميدانية، رصدت خلالها الأسعار؛ إذ سجّل سعر الكيلو الواحد للصنف الأول من النوع الأمريكي 200 ريال، بينما سجّل الصنف الثاني ما بين 180 و190 ريالاً، وكان في السابق لا يتجاوز الـ90 ريالاً.

وتشير إحصاءات إلى أن السعودية تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز الـ 550 مليون ريال. وتُعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل إلى السعودية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حذرت في وقت سابق من شراء أو استهلاك منتج "هيل هندي أخضر فاخر"؛ وذلك لاحتوائه على مبيد بايفنثرين (bifenthrine) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة، وبيّنت أن اسم المنتج "هيل هندي أخضر فاخر" بتاريخ إنتاج 01/ 2018، وتاريخ انتهاء 01/ 2020.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:49 AM

أسعار "الهيل" تشتعل في السوق المحلية.. والكيلو الواحد يقفز إلى 200 ريال

وسط تذمُّر "المستهلكين" متسائلين عن دور الجهات الرقابية في كبح جماحها

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قاسم الخبراني - الرياض
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15,757

قفزت أسعار "الهيل" في السوق المحلية السعودية؛ لتسجل رقمًا قياسيًّا مقارنة بالأسعار في السابق؛ إذ وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 200 ريال، بينما كان يباع قبل أشهر بما بين 70 و90 ريالاً.

جاء ذلك وسط تذمر بين "المستهلكين" الذين يرون أن ضَعْف الرقابة والاحتكار والتلاعب هي السبب الأول في هذه الموجة، متسائلين عن دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى في كبح هذا الارتفاع المتواصل.

وعزا "متعاملون" في السوق الأسباب إلى انقطاع المنتج الهندي من "الهيل" منذ أكثر من عام بعد اكتشاف زيادة في المبيدات الحشرية.

وتوقَّع "باعة" زيادة الارتفاع في حال استمر الوضع على ما هو عليه بزيادة في الطلب، ونقص في المعروض، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب بشكل كبير.

وبيّنوا أن السعر لم يرتفع بعد انقطاع الهندي مباشرة من السوق، بل جاء بشكل متدرج.

"سبق" قامت بجولة ميدانية، رصدت خلالها الأسعار؛ إذ سجّل سعر الكيلو الواحد للصنف الأول من النوع الأمريكي 200 ريال، بينما سجّل الصنف الثاني ما بين 180 و190 ريالاً، وكان في السابق لا يتجاوز الـ90 ريالاً.

وتشير إحصاءات إلى أن السعودية تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز الـ 550 مليون ريال. وتُعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل إلى السعودية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حذرت في وقت سابق من شراء أو استهلاك منتج "هيل هندي أخضر فاخر"؛ وذلك لاحتوائه على مبيد بايفنثرين (bifenthrine) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة، وبيّنت أن اسم المنتج "هيل هندي أخضر فاخر" بتاريخ إنتاج 01/ 2018، وتاريخ انتهاء 01/ 2020.

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