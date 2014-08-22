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"طالبان" تمنع استئناف العمل في المؤسسات الحكومية

مسلحوها رفضوا دخول الموظفين إليها

منع مسلحو حركة طالبان الموظفين الرسميين في كابول من العودة إلى مكاتبهم الحكومية اليوم السبت في يوم العمل الأول من الأسبوع.

وقال حمد الله، وهو موظف حكومي: "ذهبتُ إلى المكتب هذا الصباح، لكن مسلحين من طالبان كانوا عند البوابة قالوا لنا إنهم لم يتلقوا أي أوامر بإعادة فتح مكاتب حكومية"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن المسلحين طلبوا منا متابعة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو لمعرفة موعد استئناف العمل".

من جهته، ذكر موظف في وزارة الخارجية في وسط كابول أن المسلحين لا يسمحون لأي شخص بدخول مبنى الوزارة.

من ناحيته، أعرب موظف في بلدية كابول عن شعوره بخيبة أمل؛ لأن "طالبان" لم تُعِدْ فتح مكاتب البلدية.

ومنذ استيلاء الحركة المتشددة على السلطة قبل ستة أيام بقيت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات مغلقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تمنع استئناف العمل في المؤسسات الحكومية
سبق

منع مسلحو حركة طالبان الموظفين الرسميين في كابول من العودة إلى مكاتبهم الحكومية اليوم السبت في يوم العمل الأول من الأسبوع.

وقال حمد الله، وهو موظف حكومي: "ذهبتُ إلى المكتب هذا الصباح، لكن مسلحين من طالبان كانوا عند البوابة قالوا لنا إنهم لم يتلقوا أي أوامر بإعادة فتح مكاتب حكومية"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن المسلحين طلبوا منا متابعة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو لمعرفة موعد استئناف العمل".

من جهته، ذكر موظف في وزارة الخارجية في وسط كابول أن المسلحين لا يسمحون لأي شخص بدخول مبنى الوزارة.

من ناحيته، أعرب موظف في بلدية كابول عن شعوره بخيبة أمل؛ لأن "طالبان" لم تُعِدْ فتح مكاتب البلدية.

ومنذ استيلاء الحركة المتشددة على السلطة قبل ستة أيام بقيت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات مغلقة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
09:15 PM

"طالبان" تمنع استئناف العمل في المؤسسات الحكومية

مسلحوها رفضوا دخول الموظفين إليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منع مسلحو حركة طالبان الموظفين الرسميين في كابول من العودة إلى مكاتبهم الحكومية اليوم السبت في يوم العمل الأول من الأسبوع.

وقال حمد الله، وهو موظف حكومي: "ذهبتُ إلى المكتب هذا الصباح، لكن مسلحين من طالبان كانوا عند البوابة قالوا لنا إنهم لم يتلقوا أي أوامر بإعادة فتح مكاتب حكومية"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن المسلحين طلبوا منا متابعة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو لمعرفة موعد استئناف العمل".

من جهته، ذكر موظف في وزارة الخارجية في وسط كابول أن المسلحين لا يسمحون لأي شخص بدخول مبنى الوزارة.

من ناحيته، أعرب موظف في بلدية كابول عن شعوره بخيبة أمل؛ لأن "طالبان" لم تُعِدْ فتح مكاتب البلدية.

ومنذ استيلاء الحركة المتشددة على السلطة قبل ستة أيام بقيت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات مغلقة.

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