فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية يتأهل لنهائيات "دراق ريس" بالبحرين

في أولى المشاركات الدولية

تمكّن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، من التأهل للتصفيات النهائية عن الجولة الأولى في منافسات سباق السرعات الدولي (دراق ريس) في فئة INDEX 10.5 في أولى المشاركات الدولية للفريق، والتي تستضيفها حلبة البحرين الدولية للسباقات، التي يشارك بها المتسابق فهد بن عبدالله المعيويد، إضافةً إلى الفئات الأخرى التي يشارك بها متسابقون من فريق الأمن العام، وذلك بالرغم من قوة المنافسة بين المتسابقين، وما يمتاز به المشاركون من خبرات وتجارب.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الدولية الأولى لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية خارج المملكة؛ حيث حقق الفريق الكثير من الألقاب والمراكز المتقدمة، واعتلى منصات التتويج منذ تأسيسه في المحافل والمشاركات الدولية التي استضافتها المملكة.