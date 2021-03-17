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"العدوان التركي على ليبيا".. "الجنائية الدولية" تقبل شكوى ضد "أردوغان" و"السراج"

تضم 20 جريمة حرب ارتكبت في الأراضي الليبية

ذكرت وكالة "نوفا"، اليوم (الأربعاء)، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبلت الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية السابق فايز السراج.

وأضافت أن المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات، تقدَّما بدعوى تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا"، ضد "أردوغان" بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، و"السراج" بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته، بالإضافة لعدد من قادة الميليشيات، بجرم "التعاون في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية".

وبيّنت الوكالة أن الجرائم الواردة في الشكوى منها "جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في هلاك مادي، وجريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة".

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"العدوان التركي على ليبيا".. "الجنائية الدولية" تقبل شكوى ضد "أردوغان" و"السراج"
سبق

ذكرت وكالة "نوفا"، اليوم (الأربعاء)، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبلت الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية السابق فايز السراج.

وأضافت أن المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات، تقدَّما بدعوى تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا"، ضد "أردوغان" بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، و"السراج" بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته، بالإضافة لعدد من قادة الميليشيات، بجرم "التعاون في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية".

وبيّنت الوكالة أن الجرائم الواردة في الشكوى منها "جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في هلاك مادي، وجريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة".

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
06:54 PM

"العدوان التركي على ليبيا".. "الجنائية الدولية" تقبل شكوى ضد "أردوغان" و"السراج"

تضم 20 جريمة حرب ارتكبت في الأراضي الليبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "نوفا"، اليوم (الأربعاء)، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبلت الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية السابق فايز السراج.

وأضافت أن المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات، تقدَّما بدعوى تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا"، ضد "أردوغان" بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، و"السراج" بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته، بالإضافة لعدد من قادة الميليشيات، بجرم "التعاون في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية".

وبيّنت الوكالة أن الجرائم الواردة في الشكوى منها "جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في هلاك مادي، وجريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة".

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