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تجديداً للدماء.. أمير جازان يكلّف 8 محافظين بمعظم المحافظات

من الكوادر المؤهلة.. في إطار الإسهام ضمن عملية التطوير والتنمية

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدد من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.

وأوضح مدير العلاقات والاعلام بالإمارة والمتحدث الرسمي عادل بن أحمد الزائري، أن هذه التكليفات تأتي حرصًا من أمير منطقة جازان ونائبه، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في عملية التطوير والتنمية بإمارة المنطقة بكافة المراكز والمحافظات بالمنطقة، ووفقًا لتوجيهات وتطلعات القيادة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

والمكلفون هم:

-الموظف عبدالرحمن بن زيد الهزاني للعمل محافظاً لمحافظة الدرب.

‏- الموظف صالح بن علي القحطاني للعمل محافظاً لمحافظة فيفاء .

‏- الموظف سفر بن سعد الشهراني للعمل محافظاً لمحافظة العيدابي.

‏- الموظف عبدالله بن محمد الظافري للعمل محافظاً لمحافظة جزر فرسان.

‏- الموظف سلطان بن عجمي بن منيخير للعمل محافظاً لمحافظة صبيا.

‏‏- الموظف إبراهيم بن يحي الألمعي للعمل محافظاً لمحافظة العارضة.

- الموظف مقعد بن محمد السبيعي للعمل محافظاً لمحافظة الحرث.

‏- الموظف إبراهيم بن هادي الشعبي للعمل محافظاً لمحافظة هروب.

‏- الموظف حسن بن حسين الحازمي للعمل بوكالة الشؤون الأمنية.

‏- الموظف أحمد بن موسى أبو قرن للعمل مديراً لإدارة التميز المؤسسي.

‏- الموظف سلطان بن عبدالله حمدي للعمل رئيساً لمركز مسلية.

‏- الموظف أكرم بن علي آل سالم للعمل رئيساً لمركز الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجديداً للدماء.. أمير جازان يكلّف 8 محافظين بمعظم المحافظات
سبق

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدد من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.

وأوضح مدير العلاقات والاعلام بالإمارة والمتحدث الرسمي عادل بن أحمد الزائري، أن هذه التكليفات تأتي حرصًا من أمير منطقة جازان ونائبه، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في عملية التطوير والتنمية بإمارة المنطقة بكافة المراكز والمحافظات بالمنطقة، ووفقًا لتوجيهات وتطلعات القيادة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

والمكلفون هم:

-الموظف عبدالرحمن بن زيد الهزاني للعمل محافظاً لمحافظة الدرب.

‏- الموظف صالح بن علي القحطاني للعمل محافظاً لمحافظة فيفاء .

‏- الموظف سفر بن سعد الشهراني للعمل محافظاً لمحافظة العيدابي.

‏- الموظف عبدالله بن محمد الظافري للعمل محافظاً لمحافظة جزر فرسان.

‏- الموظف سلطان بن عجمي بن منيخير للعمل محافظاً لمحافظة صبيا.

‏‏- الموظف إبراهيم بن يحي الألمعي للعمل محافظاً لمحافظة العارضة.

- الموظف مقعد بن محمد السبيعي للعمل محافظاً لمحافظة الحرث.

‏- الموظف إبراهيم بن هادي الشعبي للعمل محافظاً لمحافظة هروب.

‏- الموظف حسن بن حسين الحازمي للعمل بوكالة الشؤون الأمنية.

‏- الموظف أحمد بن موسى أبو قرن للعمل مديراً لإدارة التميز المؤسسي.

‏- الموظف سلطان بن عبدالله حمدي للعمل رئيساً لمركز مسلية.

‏- الموظف أكرم بن علي آل سالم للعمل رئيساً لمركز الشقيق.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:14 PM

تجديداً للدماء.. أمير جازان يكلّف 8 محافظين بمعظم المحافظات

من الكوادر المؤهلة.. في إطار الإسهام ضمن عملية التطوير والتنمية

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فهد كاملي - جازان
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أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدد من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.

وأوضح مدير العلاقات والاعلام بالإمارة والمتحدث الرسمي عادل بن أحمد الزائري، أن هذه التكليفات تأتي حرصًا من أمير منطقة جازان ونائبه، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في عملية التطوير والتنمية بإمارة المنطقة بكافة المراكز والمحافظات بالمنطقة، ووفقًا لتوجيهات وتطلعات القيادة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

والمكلفون هم:

-الموظف عبدالرحمن بن زيد الهزاني للعمل محافظاً لمحافظة الدرب.

‏- الموظف صالح بن علي القحطاني للعمل محافظاً لمحافظة فيفاء .

‏- الموظف سفر بن سعد الشهراني للعمل محافظاً لمحافظة العيدابي.

‏- الموظف عبدالله بن محمد الظافري للعمل محافظاً لمحافظة جزر فرسان.

‏- الموظف سلطان بن عجمي بن منيخير للعمل محافظاً لمحافظة صبيا.

‏‏- الموظف إبراهيم بن يحي الألمعي للعمل محافظاً لمحافظة العارضة.

- الموظف مقعد بن محمد السبيعي للعمل محافظاً لمحافظة الحرث.

‏- الموظف إبراهيم بن هادي الشعبي للعمل محافظاً لمحافظة هروب.

‏- الموظف حسن بن حسين الحازمي للعمل بوكالة الشؤون الأمنية.

‏- الموظف أحمد بن موسى أبو قرن للعمل مديراً لإدارة التميز المؤسسي.

‏- الموظف سلطان بن عبدالله حمدي للعمل رئيساً لمركز مسلية.

‏- الموظف أكرم بن علي آل سالم للعمل رئيساً لمركز الشقيق.

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