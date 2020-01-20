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الحقيل يواصل جهوده في متابعة مشاريع الإسكان ولقاء المطورين والمقاولين

تحقيقًا لتطلعات القيادة في تنمية وتمكين السكن للمواطنين

التقى وزير الإسكان ماجد الحقيل عددًا من المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لمشاريع المنطقة الشرقية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال جميع الأعمال المسندة إليهم، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتتناسب مع رغباتهم.

وأكد الحقيل خلال الزيارة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تنمية وتمكين جميع أبناء السعودية من السكن الملائم. كما نقل حرص القيادة على سرعة تنفيذ المشاريع بجودة عالية، بجانب توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية، وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

وتضم المشاريع التي أطلقها الحقيل في المنطقة الشرقية 22 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفر 18 ألفًا و807 وحدات سكنية.

وتأتي زيارة وزير الإسكان للمنطقة عقب زيارته لمشاريع الوزارة في الحدود الشمالية والجوف وجازان والمدينة المنورة وجدة، استمرارًا لجهوده في الوقوف على سير العمل في مشاريع الإسكان. وقد حث المطورين على تحقيق تطلعات القيادة بتوفير وحدات سكنية بجودة عالية في أسرع وقت.

وأطلق الحقيل عددًا من المبادرات والخيارات مراعاة لرغبات المواطنين في التملك. وتشمل تلك الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخيارَي البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

وتمكَّن الحقيل خلال 2019 من خدمة 300 ألف أسرة، استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، تشمل 165 ألف أسرة، تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي»، حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع. فيما يستهدف الحقيل مضاعفة هذا العدد من الأُسر المستفيدة في 2020.

وزارة الإسكان وزير الإسكان ماجد الحقيل مشاريع المنطقة الشرقية لقاء المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لمشاريع المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحقيل يواصل جهوده في متابعة مشاريع الإسكان ولقاء المطورين والمقاولين
سبق

التقى وزير الإسكان ماجد الحقيل عددًا من المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لمشاريع المنطقة الشرقية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال جميع الأعمال المسندة إليهم، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتتناسب مع رغباتهم.

وأكد الحقيل خلال الزيارة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تنمية وتمكين جميع أبناء السعودية من السكن الملائم. كما نقل حرص القيادة على سرعة تنفيذ المشاريع بجودة عالية، بجانب توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية، وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

وتضم المشاريع التي أطلقها الحقيل في المنطقة الشرقية 22 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفر 18 ألفًا و807 وحدات سكنية.

وتأتي زيارة وزير الإسكان للمنطقة عقب زيارته لمشاريع الوزارة في الحدود الشمالية والجوف وجازان والمدينة المنورة وجدة، استمرارًا لجهوده في الوقوف على سير العمل في مشاريع الإسكان. وقد حث المطورين على تحقيق تطلعات القيادة بتوفير وحدات سكنية بجودة عالية في أسرع وقت.

وأطلق الحقيل عددًا من المبادرات والخيارات مراعاة لرغبات المواطنين في التملك. وتشمل تلك الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخيارَي البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

وتمكَّن الحقيل خلال 2019 من خدمة 300 ألف أسرة، استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، تشمل 165 ألف أسرة، تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي»، حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع. فيما يستهدف الحقيل مضاعفة هذا العدد من الأُسر المستفيدة في 2020.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:53 PM

الحقيل يواصل جهوده في متابعة مشاريع الإسكان ولقاء المطورين والمقاولين

تحقيقًا لتطلعات القيادة في تنمية وتمكين السكن للمواطنين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
12
1,534

التقى وزير الإسكان ماجد الحقيل عددًا من المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لمشاريع المنطقة الشرقية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال جميع الأعمال المسندة إليهم، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وتتناسب مع رغباتهم.

وأكد الحقيل خلال الزيارة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تنمية وتمكين جميع أبناء السعودية من السكن الملائم. كما نقل حرص القيادة على سرعة تنفيذ المشاريع بجودة عالية، بجانب توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية، وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

وتضم المشاريع التي أطلقها الحقيل في المنطقة الشرقية 22 مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفر 18 ألفًا و807 وحدات سكنية.

وتأتي زيارة وزير الإسكان للمنطقة عقب زيارته لمشاريع الوزارة في الحدود الشمالية والجوف وجازان والمدينة المنورة وجدة، استمرارًا لجهوده في الوقوف على سير العمل في مشاريع الإسكان. وقد حث المطورين على تحقيق تطلعات القيادة بتوفير وحدات سكنية بجودة عالية في أسرع وقت.

وأطلق الحقيل عددًا من المبادرات والخيارات مراعاة لرغبات المواطنين في التملك. وتشمل تلك الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخيارَي البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

وتمكَّن الحقيل خلال 2019 من خدمة 300 ألف أسرة، استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، تشمل 165 ألف أسرة، تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي»، حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع. فيما يستهدف الحقيل مضاعفة هذا العدد من الأُسر المستفيدة في 2020.

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