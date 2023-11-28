توقّع وصول حجم الإنفاق على الأمن السيبراني السنوي إلى 3 مليارات ريال

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة

بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وعدد من الأمراء جناح stc المشارك في فعالية @Hack، واستقبلهم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد وعدد من التنفيذين بالمجموعة.

واطّلع "السواحه" على أحدث التقنيات التي تقدمها المجموعة في مجال الأمن السيبراني، حيث تشهد المملكة العربية السعودية نموًا في حجم سوق الأمن السيبراني بوصول الانفاق السنوي إلى 13% وبحجم إنفاق متوقع أن يصل إلى 3 مليار ريال سعودي سنويًا، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

وتسهم stc في فعالية @Hack كشريك وممكن رقمي لأكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط والتي تقام في مدينة الرياض، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة متحدثين وخبراء دوليين وشركات محلية وعالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني.

كما تدعم الفعاليات واللقاءات بمشاركة شركة sirar by stc التي تم إطلاقها من قبل مجموعة stc لتمكين وحماية رحلة التحول الرقمي للبنية التحتية مع مجموعة من الشركات الرائدة، باستعراض آخر الحلول والمنتجات والتقنيات التي تقدمها لعملائها.