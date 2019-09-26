رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:22 AM
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.