النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل ‏وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل ‏وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.‏

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:22 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية في المناطق المفتوحة والطرق السريعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
395

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل ‏وبعض محافظاتها تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة.‏

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.‏

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,947
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,743
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,281

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة