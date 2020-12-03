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مؤتمر باريس.. "الخريجي" يؤكد موقف السعودية الداعم للشعب اللبناني

أشار لاستجابة المملكة العاجلة بتقديم المساعدات عبر تخصيص جسر جوي

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، المنعقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات بينها الأمم المتحدة.

وأكد موقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني، مشيرا لاستجابة المملكة العاجلة بتقديم المساعدات للشعب اللبناني عبر تخصيص جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لنقل المواد الإغاثية المتنوعة، إضافة لاستمرار فرع المركز في بيروت بتوزيع السلال الغذائية لجميع المحتاجين إثر حادثة تفجير مرفأ بيروت.

وشدد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، وإعادة الإعمار بما يلبي تطلعات اللبنانيين وآمالهم، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤتمر باريس.. "الخريجي" يؤكد موقف السعودية الداعم للشعب اللبناني
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، المنعقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات بينها الأمم المتحدة.

وأكد موقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني، مشيرا لاستجابة المملكة العاجلة بتقديم المساعدات للشعب اللبناني عبر تخصيص جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لنقل المواد الإغاثية المتنوعة، إضافة لاستمرار فرع المركز في بيروت بتوزيع السلال الغذائية لجميع المحتاجين إثر حادثة تفجير مرفأ بيروت.

وشدد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، وإعادة الإعمار بما يلبي تطلعات اللبنانيين وآمالهم، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
11:07 AM

مؤتمر باريس.. "الخريجي" يؤكد موقف السعودية الداعم للشعب اللبناني

أشار لاستجابة المملكة العاجلة بتقديم المساعدات عبر تخصيص جسر جوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، المنعقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات بينها الأمم المتحدة.

وأكد موقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني، مشيرا لاستجابة المملكة العاجلة بتقديم المساعدات للشعب اللبناني عبر تخصيص جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لنقل المواد الإغاثية المتنوعة، إضافة لاستمرار فرع المركز في بيروت بتوزيع السلال الغذائية لجميع المحتاجين إثر حادثة تفجير مرفأ بيروت.

وشدد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، وإعادة الإعمار بما يلبي تطلعات اللبنانيين وآمالهم، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

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