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"الصحة العالمية": الصلة بين لقاح "استرازينيكا" والجلطات الدموية "ممكنة"

خبراء قالوا إنه يجب إجراء دراسات متخصصة لفهم الأعراض الجانبية المحتملة

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن الصلة بين لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية هو أمر "ممكن، ولكنه غير مؤكد"، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أشار خبراء المنظمة في مجال اللقاحات في بيان إلى أنه "لا بد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة". لافتين إلى أن هذه الظواهر "نادرة جدًّا رغم كونها مقلقة".

وكانت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمر كوك، قد أعلنت اكتشاف "صلة محتملة" بين لقاح شركة "استرازينيكا" ضد فيروس كورونا وظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأقرت كوك بأنه يجب اعتبار تلك الجلطات أعراضًا جانبية محتملة للقاح الذي طورته شركة "استرازينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

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"الصحة العالمية": الصلة بين لقاح "استرازينيكا" والجلطات الدموية "ممكنة"
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن الصلة بين لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية هو أمر "ممكن، ولكنه غير مؤكد"، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أشار خبراء المنظمة في مجال اللقاحات في بيان إلى أنه "لا بد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة". لافتين إلى أن هذه الظواهر "نادرة جدًّا رغم كونها مقلقة".

وكانت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمر كوك، قد أعلنت اكتشاف "صلة محتملة" بين لقاح شركة "استرازينيكا" ضد فيروس كورونا وظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأقرت كوك بأنه يجب اعتبار تلك الجلطات أعراضًا جانبية محتملة للقاح الذي طورته شركة "استرازينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:08 AM

"الصحة العالمية": الصلة بين لقاح "استرازينيكا" والجلطات الدموية "ممكنة"

خبراء قالوا إنه يجب إجراء دراسات متخصصة لفهم الأعراض الجانبية المحتملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن الصلة بين لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية هو أمر "ممكن، ولكنه غير مؤكد"، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أشار خبراء المنظمة في مجال اللقاحات في بيان إلى أنه "لا بد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة". لافتين إلى أن هذه الظواهر "نادرة جدًّا رغم كونها مقلقة".

وكانت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمر كوك، قد أعلنت اكتشاف "صلة محتملة" بين لقاح شركة "استرازينيكا" ضد فيروس كورونا وظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأقرت كوك بأنه يجب اعتبار تلك الجلطات أعراضًا جانبية محتملة للقاح الذي طورته شركة "استرازينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

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