حصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الثانويتين الـ24 والـ45 , على 17 وسام شرف في برنامج "جلوب البيئي" من قبل وكالة ناسا الفضائية في الربع الثالث لعام 2020م. واستهدف البرنامج طالبات برنامج جلوب البيئي بهدف تحسين الوعي البيئي والتعليم الذاتي لطرق البحث العلمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والشراكة العالمية التي تعنى بالتعلم والملاحظة من أجل إفادة البيئة التي تدعمها وكالة (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومن ضمنها وزارة التعليم. كما استهدف إكساب الطالبات مهارة البحث العلمي التطبيقي وتنمية حب خدمة البيئة في نفوسهن وتنمية وتعزيز تقدير العمل الجماعي لديهن، علاوة على إكسابهن مهارة التعلم الذاتي ومهارة أخذ القياسات العلمية وتفسيرها، وكذا مساعدتهن على فهم واستنتاج الحقائق والبيانات المرتبطة بعلوم البيئة المختلفة وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لهن.

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-27 حصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الثانويتين الـ24 والـ45 , على 17 وسام شرف في برنامج "جلوب البيئي" من قبل وكالة ناسا الفضائية في الربع الثالث لعام 2020م.



واستهدف البرنامج طالبات برنامج جلوب البيئي بهدف تحسين الوعي البيئي والتعليم الذاتي لطرق البحث العلمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والشراكة العالمية التي تعنى بالتعلم والملاحظة من أجل إفادة البيئة التي تدعمها وكالة (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومن ضمنها وزارة التعليم.



كما استهدف إكساب الطالبات مهارة البحث العلمي التطبيقي وتنمية حب خدمة البيئة في نفوسهن وتنمية وتعزيز تقدير العمل الجماعي لديهن، علاوة على إكسابهن مهارة التعلم الذاتي ومهارة أخذ القياسات العلمية وتفسيرها، وكذا مساعدتهن على فهم واستنتاج الحقائق والبيانات المرتبطة بعلوم البيئة المختلفة وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لهن.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 06:00 PM

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية في برنامج "جلوب البيئي" عن الربع الثالث من العام الحالي





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حصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الثانويتين الـ24 والـ45 , على 17 وسام شرف في برنامج "جلوب البيئي" من قبل وكالة ناسا الفضائية في الربع الثالث لعام 2020م.



واستهدف البرنامج طالبات برنامج جلوب البيئي بهدف تحسين الوعي البيئي والتعليم الذاتي لطرق البحث العلمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والشراكة العالمية التي تعنى بالتعلم والملاحظة من أجل إفادة البيئة التي تدعمها وكالة (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومن ضمنها وزارة التعليم.



كما استهدف إكساب الطالبات مهارة البحث العلمي التطبيقي وتنمية حب خدمة البيئة في نفوسهن وتنمية وتعزيز تقدير العمل الجماعي لديهن، علاوة على إكسابهن مهارة التعلم الذاتي ومهارة أخذ القياسات العلمية وتفسيرها، وكذا مساعدتهن على فهم واستنتاج الحقائق والبيانات المرتبطة بعلوم البيئة المختلفة وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لهن.